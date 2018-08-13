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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Яблоновский мост в Краснодаре открыли для движения

Ремонт путепровода закончили раньше на неделю.

В полдень 13 августа Яблоновский мост официально открыли после ремонта. Здесь за неделю заменили изношенные температурные швы на новые. График опередили на неделю, потому что изначально реконструкцию планировали закончить 20 августа.

— Технадзор проверил — все идеально, — сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Отметим, что последний раз температурные швы здесь ремонтировали в 1985 году, то есть 33 года назад. А каждый день по путепроводу здесь проезжают около 20 тысяч автомобилей и автобусов.

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