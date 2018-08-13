Яблоновский мост в Краснодаре открыли для движения

В полдень 13 августа Яблоновский мост официально открыли после ремонта. Здесь за неделю заменили изношенные температурные швы на новые. График опередили на неделю, потому что изначально реконструкцию планировали закончить 20 августа.

Отметим, что последний раз температурные швы здесь ремонтировали в 1985 году, то есть 33 года назад. А каждый день по путепроводу здесь проезжают около 20 тысяч автомобилей и автобусов.