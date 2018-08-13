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12:33 (мск), источник: Piter.tv

Видео: в Петербурге вертолет пролетел под опорой моста

Видео необычного полета сняли очевидцы и выложили в социальные сети.

В Петербурге в эти выходные вертолет пролетел под опорой моста. Об этом 13 августа сообщили очевидцы в группе «Мегаполис».

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В минувшие выходные неизвестный мужчина не получил разрешение на вылет. Однако он все равно решил сесть за штурвал и пролетел на вертолете под опорой моста ЗСД. Видео необычного полета сняли очевидцы и выложили в социальные сети.

Игнорируя диспетчеров, пилот пролетел еще несколько десятков километров. Мужчину задержали только на вертолетной площадке в Гостилицах. Росавиация уже проверяет инцидент.

Ранее Piter.TV писал о том, что вандалы решили пожарить шашлыки на «Медном всаднике».

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