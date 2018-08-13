Видео: в Петербурге вертолет пролетел под опорой моста

В Петербурге в эти выходные вертолет пролетел под опорой моста. Об этом 13 августа сообщили очевидцы в группе «Мегаполис».

<div id="vk_post_-68471405_9449334"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?158?wmode=opaque"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-68471405_9449334", -68471405, 9449334, 'XHDaL7ZCpPyEvPiDZR_RzJJQQQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшие выходные неизвестный мужчина не получил разрешение на вылет. Однако он все равно решил сесть за штурвал и пролетел на вертолете под опорой моста ЗСД. Видео необычного полета сняли очевидцы и выложили в социальные сети.

Игнорируя диспетчеров, пилот пролетел еще несколько десятков километров. Мужчину задержали только на вертолетной площадке в Гостилицах. Росавиация уже проверяет инцидент.