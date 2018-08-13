Сквер им. 1905 года хотят благоустроить в Нижнем Новгороде
Районная администрация ищет подрядчика для выполнения работ.
Районная администрация ищет подрядчика для выполнения работ.
Благоустройство сквера им. 1905 года в Нижегородском районе обойдется примерно в 52,7 миллиона рублей. Районная администрация объявила аукцион по отбору подрядной организации, сообщает
В рамках первой очереди планируется вернуть историческую планировку сквера около площади Свободы, обновить существующее мощение и восстановить тропиночную сеть, а также установить информационные пилоны и
Вдобавок ко всему подготовят к изменениям в 2019 году зоны остановок со стороны площади Свободы и улицы Белинского.
Начальная цена контракта — 52 742 970 рублей. Выбрать
Напомним, что преображение сквера им. 1905 года будет проходить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общественные обсуждения концепций благоустройства городских пространств проводились в каждом районе Нижнего Новгорода с 9 по 15 апреля 2018 года, в них приняли участие свыше 200 тысяч горожан.