Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раздел Каспия на Западе назвали триумфом Путина
Лайфхаки: 8 реальных способов сэкономить топливо
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
«Костьми лягу»: Степаненко вышвырнула Петросяна из квартиры
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта
Российский легкоатлет оспорит свое отстранение в CAS
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Выбрано лучшее фото 2018 года из 4,4 тыс. кадров
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Сквер им. 1905 года хотят благоустроить в Нижнем Новгороде

Районная администрация ищет подрядчика для выполнения работ.

Источник: AP 2018

Благоустройство сквера им. 1905 года в Нижегородском районе обойдется примерно в 52,7 миллиона рублей. Районная администрация объявила аукцион по отбору подрядной организации, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках первой очереди планируется вернуть историческую планировку сквера около площади Свободы, обновить существующее мощение и восстановить тропиночную сеть, а также установить информационные пилоны и плиту-сигнацию у Острога. Кроме того, в планах подсветить светильниками в мощении памятник героям и жертвам революции 1905 года.

Вдобавок ко всему подготовят к изменениям в 2019 году зоны остановок со стороны площади Свободы и улицы Белинского.

Начальная цена контракта — 52 742 970 рублей. Выбрать фирму-подрядчика предстоит до конца августа 2018 года.

Напомним, что преображение сквера им. 1905 года будет проходить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общественные обсуждения концепций благоустройства городских пространств проводились в каждом районе Нижнего Новгорода с 9 по 15 апреля 2018 года, в них приняли участие свыше 200 тысяч горожан.

Все новости региона
 Страна за неделю с 6 по 12 августа
Собираясь в дальний путь, про страховку не забудь!
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
Восемь человек пострадали в драке женщин из-за селфи
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
В Кении бегемот до смерти искусал туриста
Бабушка права: приметы, эффективность которых доказана наукой
Ученые в Якутии нашли скелет мамонта
Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Лайфхаки: 8 способов сэкономить топливо (реальных) Цены на бензин бьют рекорды, а тут еще и АЗС недоливают бензин — в итоге водители порой платят в реальности не по 44-45 рублей за один литр, а по 50-55 рублей! В такой ситуации вопрос «как сэкономить» крутится в голове постоянно. Даем советы
Кино
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой Певец признался, что не прошел отбор в «Фактор А»
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь