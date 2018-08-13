Дарья Домрачева предстала в образе повелительницы улиц
Прославленная белорусская биатлонистка, многократная призерка Олимпийских игр Дарья Домрачева предстала в своем аккаунте в Instagram в совершенно новом образе.
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Прославленная белорусская биатлонистка, многократная призерка Олимпийских игр Дарья Домрачева предстала в своем аккаунте в Instagram в совершенно новом образе.
«Эта фотография просто должна появиться здесь. Повелительница улиц», — отметила она.