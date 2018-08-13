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15:23 (мск), источник: КрымPress

Власти Симферополя признают — ситуация с вывозом мусора остаётся тяжёлой

Власти Симферополя рапортуют — департамент городского хозяйства и МУП «Экоград» продолжают работу в усиленном режиме.

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За прошедшую неделю с территории города было вывезено порядка 32 000 метров кубических коммунальных отходов. Вывоз мусора осуществляется в круглосуточном формате. Ситуация с мусором остаётся тяжёлой. Основная проблема — нехватка техники и постоянный выход её из строя. На сегодня в ремонте 15 единиц. Кроме того, уборка навалов, образующихся у контейнерных площадок, в основном проводится вручную. Это требует значительных трудозатрат и времени, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации города Валерия Гуменюка.

По словам чиновника, в ежедневном формате ведётся мониторинг площадок для сбора ТКО. На сегодняшнее утро зафиксировано ненормативное состояние на 47 из них. Причиной этого служит сброс крупногабаритного и строительного мусора. Кроме того, зафиксирован ряд случаев, когда в течение 1−2 дней после очистки навалов, они образуются вновь. За прошедшую неделю было вывезено 1670 метров кубических крупногабаритных отходов и строительного мусора. Стихийные навалы отходовликвидированы в объёме 180 метров кубических. Горожане, по-прежнему, не спешат заключать договора со специализированными организациями. Старую мебель, плитку, оконные рамы и многое другое сбрасывают в контейнеры или рядом с ними, — сообщил Валерий Гуменюк.

На нарушителей составлено 47 протоколов. Вопрос о необходимости повышения размеров штрафов будем продолжать поднимать и перед Главой Республики Крым, и перед Председателем Верховного Совета. Без действенного механизма наказания нарушителей Правил благоустройства ситуацию со стихийными свалками изменить не удастся, — сказал глава администрации Игорь Лукашев.

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