В волгоградскую больницу № 7 переведут детское инфекционное отделение

В этом году в Волгоградской области серьезно взялись за обновление больниц. Преобразились роддома, больница скорой помощи. Взялись и за больницу № 7. После реконструкции планируют перевести сюда детское инфекционное отделение и реабилитационный центр.

Эти вопросы сегодня обсуждали на встрече с губернатором региона Андреем Бочаровым, который приехал с инспекцией в больницу.

Обновлять эту больницу начали еще четыре года назад. На данный момент уже на 80% отремонтированы отделения. Стационар в роддоме, рассчитанный на 80 мест, не уступает уровню перинатальных центров. Сейчас работы идут во взрослой поликлинике и в гинекологии, в хирургическом, кардиологическом, травматологическом и реанимационном отделениях. Глава региона поручил закончить ремонт до конца года.

— Мы планируем разместить здесь детскую инфекционную больницу. Это даст дополнительные возможности для развития учреждения и позволит оказывать детям всестороннюю помощь, — отметил губернатор.

Кроме того, в одном из корпусов разместится современная грязеводолечебница.

«Мы принимаем решение по размещению здесь.