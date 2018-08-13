В волгоградскую больницу № 7 переведут детское инфекционное отделение
Также на базе этого медучреждения планируют сделать реабилитационный центр.
Также на базе этого медучреждения планируют сделать реабилитационный центр.
В этом году в Волгоградской области серьезно взялись за обновление больниц. Преобразились роддома, больница скорой помощи. Взялись и за больницу № 7. После реконструкции планируют перевести сюда детское инфекционное отделение и реабилитационный центр.
Эти вопросы сегодня обсуждали на встрече с губернатором региона Андреем Бочаровым, который приехал с инспекцией в больницу.
Обновлять эту больницу начали еще четыре года назад. На данный момент уже на 80% отремонтированы отделения. Стационар в роддоме, рассчитанный на 80 мест, не уступает уровню перинатальных центров. Сейчас работы идут во взрослой поликлинике и в гинекологии, в хирургическом, кардиологическом, травматологическом и реанимационном отделениях. Глава региона поручил закончить ремонт до конца года.
— Мы планируем разместить здесь детскую инфекционную больницу. Это даст дополнительные возможности для развития учреждения и позволит оказывать детям всестороннюю помощь, — отметил губернатор.
Кроме того, в одном из корпусов разместится современная грязеводолечебница.
«Мы принимаем решение по размещению здесь.
— К сожалению, реабилитационная база, которая была создана после войны, разрушена. И сейчас нам предстоит создать первое отделение на территории больницы, которая является опорной. А затем, исходя из полученного опыта, формировать подобные отделения в других учреждениях, — подчеркнул глава региона.