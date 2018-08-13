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13:10 (мск), источник: СуперОмск

На омском ж/д вокзале организуют экспресс-тестирование на ВИЧ

Уже в ближайший вторник, 14 августа, омичи и гости города смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в медпункте омского ж/д вокзала, а также задать вопросы инфекционистам. Экспресс-тестирование можно будет пройти с 10 до 15 часов.

Так в Омске поддержат III Всероссийскую акцию Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленную на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа. Мобильные пункты тестирования проедут через всю страну — от Камчатки до Калининграда, делая остановки в крупных городах РФ.

В рамках акции специалисты Омского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями дадут консультации о путях передачи вируса и мерах профилактики, а волонтеры раздадут пассажирам информационные листовки.

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