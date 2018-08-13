На омском ж/д вокзале организуют экспресс-тестирование на ВИЧ

Уже в ближайший вторник, 14 августа, омичи и гости города смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в медпункте омского ж/д вокзала, а также задать вопросы инфекционистам. Экспресс-тестирование можно будет пройти с 10 до 15 часов.