Прокуратура Ростовской области объяснила рост взяток в регионе

Как пояснили «Ъ-Юг» в областной прокуратуре, количество взяточников не увеличилось, а возросло число преступлений, совершенных одним лицом — так, 53% взяток пришлось на одного человека.



Как сообщалось ранее, согласно отчету Генпрокуратуры, в регионе зарегистрировано 130 случаев получения взятки. На показатель повлияли случаи нескольких преступлений, совершенных одним и тем же человеком, пояснили в пресс-службе ростовской прокуратуры.



«Так, в первом полугодии 2018 года в отношении одного лица возбуждено 33 уголовных дела о 69 преступлениях. То есть преступник один, а количество совершенных им преступлений — 69, что составляет 53,1% от общего числа фактов получения взяток. И это не единственный пример. Еще ряд лиц совершили преступления с численностью эпизодов от трех до 12 То есть количество взяточников не увеличилось, а возросло число взяток, совершенных одним лицом», — объяснили в ведомстве.



По фактам взяточничества возбуждено 85 уголовных дел, из них 21 дело о 84 преступлениях в отношении 21 лица направлено в суд.



Кристина Федичкина, Ъ-Юг.