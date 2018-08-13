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13:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Берега Исети станут красно-коричневыми и лишатся кленов

Благоустройство начнется после Дня города.

Источник: УралИнформБюро

Реконструкция набережной Исети на участке от Малышева до Куйбышева начнется сразу после празднования Дня города. Об этом 13 августа сообщила председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

«Определился подрядчик (компания “Лев” — прим. ред.), проведено два установочных совещания, на которых проговорили все вопросы по покрытиям и качественным элементам. В ближайшее время на набережную зайдут геодезисты, потому что для начала работ потребуется вертикальная планировка», — сообщила представитель мэрии.

Тамара Благодаткова: «Реконструкция набережной начнется после Дня города».

По словам главы комитета, в 2018 году будет выполнено примерно 75% всего объема запланированных работ, в том числе обустройство части пешеходных дорожек с использованием как обычной тротуарной плитки, так и инновационного покрытия TerraWay, сделанного из инерционных материалов, связанных специальной мастикой.

Как пояснила Тамара Благодаткова, на использовании этого покрытия настояли разработчики концепции благоустройства набережной — московское КБ «Стрелка». Плитка будет разноцветной: в основном коричнево-красной, но на отдельных участках (например, на площадке перед ГЦСИ) будут желтые и даже синие вкрапления. Плюсы этого материала в том, что он дольше сохраняет яркий цвет, а самый главный минус заключается в его цене: она примерно в 5 раз выше, чем у обычной тротуарной плитки.

Кроме того, до конца 2018 года специалисты компании «Лев» должны установить освещение набережной, восстановить газоны, посадить деревья и смонтировать малые архитектурные формы, в том числе и «цельнокрытые» скамейки оригинального дизайна. Не исключено, что пешеходное движение по набережной на время работ придется ограничить.

Остальные работы будут перенесены на 2019 год. В частности, планируется оборудовать детские и игровые площадки с качелями, провести велодорожку по левому берегу с выходом на улицу Куйбышева, а также демонтировать часть старых кленов, растущих непосредственно у воды. На их месте появится георешетка, которую заполнят почвой и семенами многолетних растений. А вот прибрежные ивы решено оставить.

Возможно, скоро от этих зарослей останется лишь воспоминание.

Отвечая на вопрос «Уралинформбюро», Тамара Благодаткова опровергла слухи о том, что задуманный «Стрелкой» пешеходный «мост под мостом» на Куйбышева якобы таинственно исчез из проекта.

«Мост никуда не исчез, просто его нет в проектном решении рабочей документации именного этого участка, — пояснила чиновница. — Дело в том, что уже после разработки и утверждения концепции (благоустройства набережной от Куйбышева до Декабристов — прим. ред.) на правом берегу Исети появилась “Ледовая арена”. Сейчас ведутся переговоры с УГМК по поводу того, каким образом будет выглядеть набережная здесь, как ее нужно проектировать. Как только они определятся с “посадкой” здания “Ледовой арены”, по этому участку набережной будет проведен отдельный аукцион. И мостик там останется».

Стоит напомнить, что проект благоустройства набережной Исети разработан архитектурными бюро «Стрелка» и «Оса». В 2017 году он был вынесен на общественное обсуждение, а в марте 2018 года победил в рейтинговом голосовании екатеринбуржцев за объекты благоустройства городских пространств. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», стоимость реконструкции участка набережной от Малышева до Куйбышева составила 170 миллионов рублей, а в сумме с остальными участками зашкаливает за 250 миллионов.

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