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13:15 (мск), источник: ИА REGNUM

Названо место похорон актера Анатолия Узденского

12 августа в Новосибирске скончался народный артист России Анатолий Узденский.

Актер театра «Современник» Анатолий Узденский, скончавшийся 12 августа в Новосибирске, будет похоронен в Москве. Об этом сообщается на сайте театра.

«Прощание и похороны (народного артиста России) пройдут в Москве, — говорится в сообщении. — О дате и времени сообщим позднее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Новосибирске скончался народный артист России Анатолий Узденский. Причиной смерти артиста, по предварительным данным, стало заболевание сердечно-сосудистой системы.

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