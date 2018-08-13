В уфимской Нижегородке на сутки отключат холодную воду

В уфимской Нижегородке на сутки отключат холодную воду

С 12 часов 14 августа до 11 часов 15 августа жители улицы Ущелье и микрорайона Нижегородка останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Уфаводоканал». Причина отключения — ремонтные работы.