В уфимской Нижегородке на сутки отключат холодную воду
С 12 часов 14 августа до 11 часов 15 августа жители улицы Ущелье и микрорайона Нижегородка останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Уфаводоканал». Причина отключения — ремонтные работы.
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С 12 часов 14 августа до 11 часов 15 августа жители улицы Ущелье и микрорайона Нижегородка останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Уфаводоканал». Причина отключения — ремонтные работы.
«В период ремонтных работ будет осуществляться подвоз воды по адресам: ул. Ущелье — ул. Народная, ул. Рабочая, 57, ул. Рижская — ул.