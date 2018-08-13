Предприниматели Набережных Челнов просят мэра решить проблему затопления дорог

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Григорий Князев). Предприниматели Набережных Челнов на «деловом понедельнике» попросили мэра города Наиля Магдеева решить проблему транспортного узла, на котором после дождей возникает затопление дороги. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По словам административного директора АО «Татпроф» Василия Соколова, недавние события в городе, когда в течение суток в городе были затоплены дороги, заставили предприятия понести убытки. Магдеев ответил, что знает о проблеме и обсуждал ее с руководством исполкома. По словам мэра, узость дороги и наличие на узле железнодорожного путепровода вызывает дополнительные сложности в поиске решения проблемы.