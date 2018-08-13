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13:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды в РТ

Ночью и днем 14 августа ожидаются гроза и сильный ветер.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Ночью и днем 14 августа 2018 г. на территории Республики Татарстан и в г. Казани местами ожидается гроза с кратковременным усилением западного ветра до 15 — 20 м/с (в Казани до 15 — 18 м/с). Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

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