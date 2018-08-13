Воронежские волонтёры вновь призвали отказаться от цветов учителям на 1 сентября

Источник: Вести - Воронеж

Волонтёры фонда «Добросвет» вновь призвали родителей со всей Воронежской области отказаться от покупки цветов учителям на 1 сентября и подарить от класса лишь один букет. Жителям региона посоветовали присоединиться к акции «Добрый букет», пожертвовав сэкономленные деньги на благотворительность. В 2017 году аналогичная акция едва не вызвала скандалы в соцсетях.

Добровольцы со ссылкой на статистиков сообщили, что в 2018 году в школу пойдут около 200 тыс. детей.

— Даже если цена букета составит 100 рублей, то в День знаний почти 20 миллионов будет потрачено на цветы. Цветы, которые завянут через день. На эти средства можно было бы оказать реальную помощь больным детям. И тогда школьники с 1 сентября начнут учиться и математике, и русскому языку, и тому, как можно самому менять мир к лучшему, — сообщили волонтёры «Добросвета».

В 2017 году аналогичную акцию провели и волонтёры «Общих детей», только она называлась «Дети вместо цветов» — именно под таким названием проходит в России с 2014 года. В Воронежской области призывы волонтёров присоединиться к благотворительной акции вызвали бурные обсуждения в соцсетях, в том числе неоднозначно отнеслись к идее воронежские учителя и родители школьников. Одни акцию поддерживали, утверждая, что 20−30 букетов одному учителю не нужны: это лишь очередной «веник» и выкинутые деньги. Другие же возмущены, почему детей, тем более первоклашек, просят отказаться от многолетней традиции, а учителей — лишить заслуженных цветов.

Тем не менее, призывы волонтёров не остались неуслышанными, и родители на благотворительность пожертвовали около 240 тыс. рублей: акция объединила более 30 школ Воронежа и области.