Воронежские волонтёры вновь призвали отказаться от цветов учителям на 1 сентября
По подсчётам добровольцев, на букетах можно сэкономить 20 млн рублей.
По подсчётам добровольцев, на букетах можно сэкономить 20 млн рублей.
Волонтёры фонда «Добросвет» вновь призвали родителей со всей Воронежской области отказаться от покупки цветов учителям на 1 сентября и подарить от класса лишь один букет. Жителям региона посоветовали присоединиться к акции «Добрый букет», пожертвовав сэкономленные деньги на благотворительность. В 2017 году аналогичная акция едва не вызвала скандалы в соцсетях.
Добровольцы со ссылкой на статистиков сообщили, что в 2018 году в школу пойдут около 200 тыс. детей.
— Даже если цена букета составит 100 рублей, то в День знаний почти 20 миллионов будет потрачено на цветы. Цветы, которые завянут через день. На эти средства можно было бы оказать реальную помощь больным детям. И тогда школьники с 1 сентября начнут учиться и математике, и русскому языку, и тому, как можно самому менять мир к лучшему, — сообщили волонтёры «Добросвета».
В 2017 году аналогичную акцию провели и волонтёры «Общих детей», только она называлась «Дети вместо цветов» — именно под таким названием проходит в России с 2014 года. В Воронежской области призывы волонтёров присоединиться к благотворительной акции вызвали бурные обсуждения в соцсетях, в том числе неоднозначно отнеслись к идее воронежские учителя и родители школьников. Одни акцию поддерживали, утверждая, что 20−30 букетов одному учителю не нужны: это лишь очередной «веник» и выкинутые деньги. Другие же возмущены, почему детей, тем более первоклашек, просят отказаться от многолетней традиции, а учителей — лишить заслуженных цветов.
Тем не менее, призывы волонтёров не остались неуслышанными, и родители на благотворительность пожертвовали около 240 тыс. рублей: акция объединила более 30 школ Воронежа и области.
Подробнее об акции и о том, как стать её участником, можно прочитать здесь.