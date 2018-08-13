У зверей в Алматинском зоопарке появился выходной день

В зоопарке объяснили, что в рамках санитарного дня 14 августа будет проведена масштабная генеральная уборка на всей территории зоопарка, а доступ посетителям будет закрыт. С 15 августа зоопарк будет работать в обычном режиме.



«Еще одно преимущество санитарного дня — отдых любимых животных от постоянного общения с посетителями, что пойдет им только на пользу. Мы стараемся сделать жизнь наших животных более комфортной и улучшить условия для посетителей», — добавили в зоопарке Алматы.