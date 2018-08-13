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13:53 (мск), источник: Kazinform

У зверей в Алматинском зоопарке появился выходной день

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинский зоопарк объявил о проведении санитарного дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зоопарке объяснили, что в рамках санитарного дня 14 августа будет проведена масштабная генеральная уборка на всей территории зоопарка, а доступ посетителям будет закрыт. С 15 августа зоопарк будет работать в обычном режиме.

«Еще одно преимущество санитарного дня — отдых любимых животных от постоянного общения с посетителями, что пойдет им только на пользу. Мы стараемся сделать жизнь наших животных более комфортной и улучшить условия для посетителей», — добавили в зоопарке Алматы.

Закрытие зоопарка на один день в месяц станет регулярным.

Отметим, что ранее санитарный день проводился по вторникам только в экзотариуме. В это время производится кормление змей и уборка. Масштабных санитарных дней в рамках всего зоопарка не было как минимум последние лет 5.

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