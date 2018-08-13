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18:47 (мск), источник: РИА Новости

Режиссера Брусникина проводили продолжительными аплодисментами

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и актером Дмитрием Брусникиным завершилась в МХТ имени Чехова, присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

О кончине Дмитрия Брусникина в минувший четверг сообщила его супруга Марина Брусникина. В театре «Практика», художественным руководителем которого он являлся, уточнили, что режиссер умер в больнице.

Гражданская панихида прошла в МХТ имени Чехова в понедельник. Проститься с режиссером пришли ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Сергей Юрский, Евгений Миронов, Егор Бероев, Александр Горчилин, актрисы Анна Банщикова, Нина Гуляева, глава департамента культуры Александр Кибовский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и многие другие. Всего проститься с Брусникиным пришло более сотни людей. Присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами, которые не стихали около десяти минут.

«Дима был моим другом 40 лет. Мы общались с разной интенсивностью, потому что творчески никогда не пересекались. Иногда не виделись несколько месяцев и начинали говорить с прерванной фразы. Несколько лет назад нас с ним, как и многих, выбила из колеи смерть Ромы Козака (театральный режиссер — ред.)… И единственное, что может обнадёжить, это то, что Дима встретился с Ромой. Мне кажется, что и Дима, и Рома были любимыми учениками Ефремова. Теперь они вместе, а мы без них. Это очень печально», — сказал на церемонии прощания телеведущий Михаил Ширвиндт.

Актер Егор Бероев отметил, что Дмитрий Брусникин всегда был для него примером в жизни, наставником и учителем.

«Он был стоиком, бунтарем, был достойным учеником великого учителя. Всегда нес это знамя и сопротивлялся несправедливости», — подчеркнул Бероев.

Позднее в храме Софии Премудрости Божией состоится отпевание, после чего режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Дмитрий Брусникин известен как актер, режиссер, сценарист и театральный педагог. Он окончил школу-студию МХАТ, где учился на курсе Олега Ефремова. Свой творческий путь Брусникин начал в труппе МХТ имени Чехова в качестве актера. Несколько лет спустя дебютировал в качестве режиссера в театре-студии «Человек», поставив спектакль «В ожидании Годо» по произведению Самуэля Беккета.

Более 25 лет Брусникин преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ: особую известность получил его курс 2015 года, именовавшийся «Мастерская Дмитрия Брусникина». Выпускники в полном составе стали резидентами московского экспериментального театра «Практика». С мая этого года Брусникин исполнял обязанности директора театра, 8 августа он был назначен худруком учреждения, а пост директора занял Борис Мездрич.

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