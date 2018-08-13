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13:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Райсуд Уфы потребовал снести самовольную постройку в Черниковке, против которой протестовали жильцы

Судья Калининского суда Уфы Елена Графенкова в пятницу удовлетворила заявление управления земельных и имущественных отношений мэрии о сносе самовольно построенного здания во дворе домов на улице Архитектурной (в Черниковке).

Против строительства объекта, как сообщал «Ъ-Уфа», выступили жители окрестных домов, которые перед новогодними каникулами обнаружили забор во дворе домов. Здание было построено буквально за пару месяцев на месте бывшей кладовой. Жильцы, проведшие собственное расследование, выяснили, что документы на объект были оформлены незаконно, права аренды участка у собственника строения нет.

В частности, как установил суд, было подделано решение Калининского суда о том, что ранее на этом месте находилось здание площадью более 180 кв. м. В действительности на нем располагалась кладовая втрое меньшей площадью, прозвучало в суде. На основании этого документа первый владелец кладовой Игорь Водолеев в 2015 году оформил строение в собственность, затем передал ее компании «Сфера», та, в свою очередь, — Александру Сухареву, а он — нынешнему владельцу Денису Слепневу. Сделки оформлялись договорами дарения. Суд признал право собственности на объект, оформленное на Дениса Слепнева, недействительным.

Представитель господина Слепнева в суде Владислав Шинник заявил на процессе, что его доверитель был добросовестным приобретателем строения и не знал, что документы оформлялись незаконно. Он также просил принять к производству встречный иск против сноса постройки, но суд посчитал это заявление запоздалым (процесс длился с марта) и попыткой затянуть разбирательство. Решение суда представитель собственника здания намерен обжаловать.

Жильцы, выступавшие против точечной застройки во дворе, привлекались к разбирательству третьими лицами. Их представитель Максим Усов заявил, что его доверители возражают против любого строительства на придомовой территории. Он также предложил администрации взыскать с ответчика убытки за то, что он использовал муниципальную землю, не имея на это прав.

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