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13:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Ночь кино» пройдет на 14 воронежских площадках

Зрители увидят ленты «Последний богатырь», «Танки» и «Рубеж».

Всероссийская акция «Ночь кино» состоится на 70 площадках региона, сообщила пресс-служба регдепартамента культуры в понедельник, 13 августа. Показ отечественных фильмов состоится на 14 площадках Воронежа в субботу, 25 августа. Желающие увидят ленты «Последний богатырь», «Танки» и «Рубеж». Ленты выбрали с помощью онлайн-голосования.

Программа стартует в Зеленом театре в 17:00. Первым покажут «Последнего богатыря», последним — «Рубеж». Зрители смогут поучаствовать в киновикторине на знание отечественных мультфильмов. Вход на показы — свободный. Фильмы также можно будет увидеть в кинотеатрах «Люксор» (ТРЦ «Арена»), Star&Mlad (сити-парк «Град» и ТРЦ «Московский проспект»), а также в домах культуры и культурно-досуговых центрах.

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