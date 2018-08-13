«Ночь кино» пройдет на 14 воронежских площадках

Всероссийская акция «Ночь кино» состоится на 70 площадках региона, сообщила пресс-служба регдепартамента культуры в понедельник, 13 августа. Показ отечественных фильмов состоится на 14 площадках Воронежа в субботу, 25 августа. Желающие увидят ленты «Последний богатырь», «Танки» и «Рубеж». Ленты выбрали с помощью онлайн-голосования.

Программа стартует в Зеленом театре в 17:00. Первым покажут «Последнего богатыря», последним — «Рубеж». Зрители смогут поучаствовать в киновикторине на знание отечественных мультфильмов. Вход на показы — свободный. Фильмы также можно будет увидеть в кинотеатрах «Люксор» (ТРЦ «Арена»), Star&Mlad (сити-парк «Град» и ТРЦ «Московский проспект»), а также в домах культуры и культурно-досуговых центрах.