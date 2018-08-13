«Ночь кино» пройдет на 14 воронежских площадках
Зрители увидят ленты «Последний богатырь», «Танки» и «Рубеж».
Зрители увидят ленты «Последний богатырь», «Танки» и «Рубеж».
Всероссийская акция «Ночь кино» состоится на 70 площадках региона, сообщила
Программа стартует в Зеленом театре в 17:00. Первым покажут «Последнего богатыря», последним — «Рубеж». Зрители смогут поучаствовать в киновикторине на знание отечественных мультфильмов. Вход на показы — свободный. Фильмы также можно будет увидеть в кинотеатрах «Люксор» (ТРЦ «Арена»), Star&Mlad (сити-парк «Град» и ТРЦ «Московский проспект»), а также в домах культуры и