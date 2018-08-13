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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре из-за триатлона перекроют дороги

Изменится и схема движения общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Этой осенью в Самаре пройдет кубок России по триатлону. В связи с этим в городе временно ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба городской администрации, проезд будет закрыт с 5:00 до 15:00 2 сентября на следующих участках дорог:

— по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;.

— по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;.

— по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Также на этих участках с 20:00 1 сентября до 15:00 2 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничения коснутся и общественного транспорта. С 5:00 до 15:00 2 сентября автобусы № 11, 61, 247 и 261 будут курсировать по скорректированной схеме.

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