В Самаре из-за триатлона перекроют дороги
Изменится и схема движения общественного транспорта.
Изменится и схема движения общественного транспорта.
Этой осенью в Самаре пройдет кубок России по триатлону. В связи с этим в городе временно ограничат движение транспорта. Как сообщает
— по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;.
— по улице Лесной от Волжского проспекта до
— по
Также на этих участках с 20:00 1 сентября до 15:00 2 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничения коснутся и общественного транспорта. С 5:00 до 15:00 2 сентября автобусы № 11, 61, 247 и 261 будут курсировать по скорректированной схеме.