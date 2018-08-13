В Реже открыли многофункциональный парк

«Этот микрорайон исторически построен для завода, он имеет отдаленную инфраструктуру. Идея администрации была объединить, чтобы жители, которые проживают здесь, мы их называем быстринцы, они и сами называют себя быстринцы, не были оторваны от общей жизни, культурной жизни нашего города», — сказал заместитель главы администрации Режевского ГО Александр Качурин. Ещё несколько месяцев назад на этом месте в микрорайоне Быстринский был старый заросший травой сквер. Теперь же здесь на одном гектаре расположились детская площадка, зона отдыха, уличные тренажеры и велопарк. Заезды на территорию и площадки сделали максимально доступными, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.