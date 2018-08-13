В Реже открыли многофункциональный парк
Новый многофункциональный парк открыли в Реже. Его разработали в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».
Новый многофункциональный парк открыли в Реже. Его разработали в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».
«Этот микрорайон исторически построен для завода, он имеет отдаленную инфраструктуру. Идея администрации была объединить, чтобы жители, которые проживают здесь, мы их называем быстринцы, они и сами называют себя быстринцы, не были оторваны от общей жизни, культурной жизни нашего города», — сказал заместитель главы администрации Режевского ГО Александр Качурин. Ещё несколько месяцев назад на этом месте в микрорайоне Быстринский был старый заросший травой сквер. Теперь же здесь на одном гектаре расположились детская площадка, зона отдыха, уличные тренажеры и велопарк. Заезды на территорию и площадки сделали максимально доступными, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.