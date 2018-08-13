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13:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Авиакомпания Nordwind Airlines откроет рейсы из Воронежа в 5 российских городов

Жители областного центра смогут летать в Москву, Екатеринбург, Тюмень, Уфу и Пермь.

Источник: РИА "Воронеж"

Авиаперевозчик Nordwind Airlines запустит рейсы из Воронежа в Москву, Тюмень, Уфу, Екатеринбург и Пермь. Об этом сообщил советник гендиректора воронежского аэропорта Андрей Шагунов в соцсети в субботу, 11 августа. Все направления, кроме столичного, подразумевают пересадку в Москве.

Авиакомпания откроет ежедневные рейсы в Москву с 28 октября. Желающие будут летать на самолетах EMBRAER-190. Борт вылетит из Воронежа в 9:35. В Москве он будет в 10:50. Обратный рейс стартует в 7:40. В Воронеже самолет приземлится в 8:55.

С 28 октября также запустят рейсы из Воронежа в Екатеринбург и Тюмень. С 1 января 2019 года можно будет летать в Уфу и Пермь.

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