Авиакомпания Nordwind Airlines откроет рейсы из Воронежа в 5 российских городов

Источник: РИА "Воронеж"

Авиаперевозчик Nordwind Airlines запустит рейсы из Воронежа в Москву, Тюмень, Уфу, Екатеринбург и Пермь. Об этом сообщил советник гендиректора воронежского аэропорта Андрей Шагунов в соцсети в субботу, 11 августа. Все направления, кроме столичного, подразумевают пересадку в Москве.

Авиакомпания откроет ежедневные рейсы в Москву с 28 октября. Желающие будут летать на самолетах EMBRAER-190. Борт вылетит из Воронежа в 9:35. В Москве он будет в 10:50. Обратный рейс стартует в 7:40. В Воронеже самолет приземлится в 8:55.