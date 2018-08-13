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14:12 (мск), источник: Newsroom24.ru

Презентационный фильм о Нижнем Новгороде снимут к концу сентября

Фильм будет продублирован на английском языке.

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить 285 тысяч рублей на создание презентационного фильма о Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам госзакупки, исполнитель должен создать видеофильм длительностью в 10−15 минут; 5−7 минут и 2−3 минуты. Фильм должен быть выполнен в двух вариантах: на русском и английском языках. Он будет размещаться на сайтах городов-побратимов, партнеров и дружественных организаций города.

Согласно требованиям заказчика, в видеофильме должно быть отражено выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура города и области. В частности, близость к Москве, наличие скоростных поездов, новый терминал аэропорта и ж/д вокзала, современные автомагистрали и транспортные развязки, речное судоходство, а также транспортные коридоры.

Кроме того, исполнитель должен показать в фильме промышленный потенциал города, развитие образования и науки, а также объекты, являющиеся визитной карточкой Нижнего Новгорода: Кремль, Вечный огонь с почетным караулом, Нижегородская ярмарка, канатная дорога, Чкаловская лестница, ул. Б. Покровская.

В презентационном фильме о Нижнем Новгороде также будет показаны и международные компании, культурные центры и консульские учреждения иностранных государств как следствие благоприятной инвестиционной среды.

Исполнитель также не должен обойти вниманием исторический и культурный потенциал города и событийную составляющую городской жизни — фестиваль воздушных змеев, карнавал, забег по Чкаловской лестнице, фестиваль НХП, 3D Mapping Show.

В фильме будет отражена физическая культура и спорт в Нижнем Новгороде. В частности, подготовка к ЧМ-2018, новый стадион, ФОКи, международные соревнования, и т. ч. парусная регата.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 285 тысяч рублей. Объявлен запрос котировок. Итоги будут подведены 23 августа.

Исполнитель обязан организовать и обеспечить трансляцию видеофильма длительностью 2−3 минуты на русском языке на одном из телевизионных каналов Нижнего Новгорода не позднее 4 ноября текущего года.

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