В Красноярске появятся ещё 20 выделенных полос для автобусов

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14:49 (мск), источник: Вести - Красноярск

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До заморозков специальная разметка появится на улицах Тотмина, 9 Мая, Авиаторов, Шахтёров и других.


Также в мегаполисе очередной виток дорожных перекрытий. До 15 августа закрыт проезд по улице Ленина от стадиона «Локомотив» до аграрного университета. А с 15-го закрытыми будут участки от Декабристов до Робеспьера и от Робеспьера до Профсоюзов.

«Пришли дожди на 2−3 дня. Если подрядчик успеет подготовится к перекрытию самого перекрёстка, мы доведём информацию дополнительно. Если дожди не позволят подойти к перекрёстку, будет небольшая корректировка», — сообщил заместитель руководителя УДИБ Евгений Петрюк.

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