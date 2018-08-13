В Красноярске появятся ещё 20 выделенных полос для автобусов



Также в мегаполисе очередной виток дорожных перекрытий. До 15 августа закрыт проезд по улице Ленина от стадиона «Локомотив» до аграрного университета. А с 15-го закрытыми будут участки от Декабристов до Робеспьера и от Робеспьера до Профсоюзов.



«Пришли дожди на 2−3 дня. Если подрядчик успеет подготовится к перекрытию самого перекрёстка, мы доведём информацию дополнительно. Если дожди не позволят подойти к перекрёстку, будет небольшая корректировка», — сообщил заместитель руководителя УДИБ Евгений Петрюк.