В Новосибирске суд отказал школьнику в пересмотре результатов ЕГЭ
Ученик одной из школ Новосибирска попытался оспорить результаты ЕГЭ по обществознанию в судебном порядке. Его не устроила отметка в 88 баллов. Как рассказали «РГ» в
Ученик одной из школ Новосибирска попытался оспорить результаты ЕГЭ по обществознанию в судебном порядке. Его не устроила отметка в 88 баллов. Как рассказали «РГ» в
По мнению выпускника, изучившего результаты своей экзаменационной работы,
Комиссия, куда молодой человек подал апелляцию, согласилась с тем, что одно из спорных заданий выпускник действительно выполнил без ошибок, однако еще в двух случаях признать свою неправоту ее члены отказались. В итоге молодой человек дошел до суда, и это первый подобный случай в российской практике.