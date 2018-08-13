В Новосибирске суд отказал школьнику в пересмотре результатов ЕГЭ

По мнению выпускника, изучившего результаты своей экзаменационной работы, кое-где он действительно ошибся. Но три задания эксперты якобы оценили неверно. Например, подросток уверен, что дал правильное определение гиперинфляции и без погрешностей написал мини-сочинение на экономическую тему.

Комиссия, куда молодой человек подал апелляцию, согласилась с тем, что одно из спорных заданий выпускник действительно выполнил без ошибок, однако еще в двух случаях признать свою неправоту ее члены отказались. В итоге молодой человек дошел до суда, и это первый подобный случай в российской практике.