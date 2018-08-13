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14:05 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске суд отказал школьнику в пересмотре результатов ЕГЭ

Ученик одной из школ Новосибирска попытался оспорить результаты ЕГЭ по обществознанию в судебном порядке. Его не устроила отметка в 88 баллов. Как рассказали «РГ» в пресс-службе Центрального районного суда, в удовлетворении административного иска отказано.

По мнению выпускника, изучившего результаты своей экзаменационной работы, кое-где он действительно ошибся. Но три задания эксперты якобы оценили неверно. Например, подросток уверен, что дал правильное определение гиперинфляции и без погрешностей написал мини-сочинение на экономическую тему.

Комиссия, куда молодой человек подал апелляцию, согласилась с тем, что одно из спорных заданий выпускник действительно выполнил без ошибок, однако еще в двух случаях признать свою неправоту ее члены отказались. В итоге молодой человек дошел до суда, и это первый подобный случай в российской практике.

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