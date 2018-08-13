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15:24 (мск), источник: Вести Иркутск

«Пляжная бойня» прошла в Иркутске

«Пляжной бойней» встретил Иркутск всероссийский День физкультурника.

Источник: Вести Иркутск

Турнир прошёл на заливе Якоби. Атлеты состязались в разных видах силового экстрима. За победу боролись сильнейшие спортсмены Иркутской области.

Центром спортивных событий также стал остров Юность. Там мастер спорта Кирилл Крюков провел показательный парный матч по большому теннису. Детские и взрослые команды соревновались в бадминтоне и пляжном футболе. Все желающие смогли сдать нормы ГТО. А у памятника Александру III играли в большие уличные шахматы. Праздник собрал в Иркутске больше двух тысяч человек.

— Я желаю всем крепкого здоровья, новых рекордов, в том числе личных. И я верю, что у нашего города великое спортивное будущее, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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