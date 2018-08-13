«Пляжная бойня» прошла в Иркутске

Центром спортивных событий также стал остров Юность. Там мастер спорта Кирилл Крюков провел показательный парный матч по большому теннису. Детские и взрослые команды соревновались в бадминтоне и пляжном футболе. Все желающие смогли сдать нормы ГТО. А у памятника Александру III играли в большие уличные шахматы. Праздник собрал в Иркутске больше двух тысяч человек.