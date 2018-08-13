Регулируемым станет сложный перекрёсток у ЦПКиО в Иркутске

Достаточно один раз проехать через этот перекрёсток Седова, 25-го Октября, Советской и Кожова, чтобы понять смысл слова «концентрация» — четыре улицы, снующие пешеходы и выезжающие в несколько рядов автомобили. У тех, кто здесь живёт или ездит каждый день, мнение однозначное — регулировка перекрёстка необходима.

— Каждый день здесь сбивают и детей, и взрослых.

— Да меньше биться буду, бьются постоянно тут. Соответственно.

— Обязательно нужен здесь. Обязательно нужен.

— Нужен светофор. Чтобы все правильно ездили.

— С 25 Октября неудобно выезжать. У самой ДТП было.

В июле за улицы 25 Октября и Советскую взялись строители и здесь появился новый асфальт. А накануне — и долгожданный светофор. Согласно планам иркутской мэрии, такая мера после реконструкции улицы должна снизить количество аварий.

— Будет регулируемый перекрёсток. Там установлен светофор, нанесена разметка дорожная. Пешеходная фаза выделенная. Это сложный перекрёсток, — говорит начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Андрей Пономарёв.

С появлением светофора на перекрёстке со стороны остановки «Музыкальный театр» исчезла «зебра». Теперь переходить улицу здесь запрещено. Сама остановка в скором времени переедет с 25 Октября на Седова. Для неё уже готов дорожный «карман» у здания театра. Это ещё одна мера повышения безопасности пятиконечного перекрёстка.