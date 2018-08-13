Лучшая семья Карагандинской области воспитала 19 детей и 47 внуков

Итоги областного этапа конкурса «Мерейлi Отбасы — 2018» подвели в Караганде. Заявки на участие начали принимать в апреле этого года. Отборочный тур прошли семьи из Каркаралинского, Абайского, Жанааркинского и других районов области.

Среди участников были многодетные семьи, трудовые династии, представители рабочих профессий и сотрудники сельхозкооперативов.

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«В этом году в конкурсе приняли участие более 200 семей разных этносов, молодые семьи и семьи, состоящие из нескольких поколений. Семья — это важнейшее, что есть в жизни, где взращиваются такие ценности, как уважение к старшим, любовь к родине, забота о детях, ответственное супружество, нравственное воспитание детей. Поэтому государство заботится о сохранении семей и старается всячески поощрять традиционные ценности. Республиканский конкурс “Мерейлi Отбасы”, учрежденный Президентом страны, подтверждение этому», — отметил в своей речи заместитель акима Карагандинской области Жандос Абишев.

Третье место заняла семья Нургалиевых из Нуринского района. Глава семьи Балгабек Нургалиев — ветеран труда. Его супруга — преподаватель математики с 35-летним стажем, мать семерых детей, награжденная подвеской «Алтын Алқа». В семье 14 внуков и 10 правнуков.



Второе место в конкурсе завоевала семья Ауэзовых из Сатпаева. Сабит Ауэзов — 72-летний глава семьи, награждён почётной грамотой Президента Республики Казахстан. Его супруга — обладательница подвески «Алтын Алқа». В семье 10 детей, 31 внук и 14 правнуков. Все дети и внуки занимаются музыкой и спортом, многие из них — лауреаты республиканских конкурсов.

Победителями областного этапа конкурса «Мерейлi Отбасы — 2018» стала семья Илимбаевых из Каркаралинского района. У матери-героини Рымтай Абдильдиной 19 детей, 47 внуков, 13 правнуков. Она — обладатель ордена «Мать-героиня» и подвески «Алтын алқа».

«В нашей семье 11 девочек и 8 мальчиков. Честно сказать, мы не ожидали, что выиграем, но мы очень рады. Идея принять участие пришла моей младшей сестре. Мы обсудили это и приняли решение участвовать. У нас дружная, большая семья, когда мы празднуем что-то, то занимаем всё кафе. Мы часто собираемся всей семьёй, любим праздники, особенно свадьбы или шiлдехана, когда рождается ребенок, ну и, конечно, Наурыз. На свадьбах старшие сёстры всегда дают советы невесткам. Мама для дочерей, снох всегда готовит кумыс, бешбармак», — рассказала Асем Илимбаева, учитель начальных классов.

В качестве приза победителям вручили путевку в санаторий на 10 дней для всей семьи. Семьям, занявшим второе и третье места, вручили памятные грамоты и телевизоры.