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14:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Транспортники передумали закрывать движение трамваев в Челябинске

14 августа транспорт работает в обычном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Закрытие движения трамваев в Металлургическом районе Челябинска 14 августа отменено, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Ранее сообщалось, что с 10 до 14 часов планировалась приостановка движения трамваев на ЦХП, а вагоны маршрута № 14 должны были следовать только до ЧМК. В связи с отменой планов транспорт будет работать в обычном режиме.

В городском управлении транспорта отметили, что о новой дате проведения работ на участке и ограничении движения информация появится позже.

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