Транспортники передумали закрывать движение трамваев в Челябинске
14 августа транспорт работает в обычном режиме.
14 августа транспорт работает в обычном режиме.
Закрытие движения трамваев в Металлургическом районе Челябинска 14 августа отменено, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Ранее сообщалось, что с 10 до 14 часов планировалась приостановка движения трамваев на ЦХП, а вагоны маршрута № 14 должны были следовать только до ЧМК. В связи с отменой планов транспорт будет работать в обычном режиме.
В городском управлении транспорта отметили, что о новой дате проведения работ на участке и ограничении движения информация появится позже.