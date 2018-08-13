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14:41 (мск), источник: ИА REGNUM

ВИЧ-инфекция в Ростове-на-Дону — ситуация тревожная

С начала года выявлено более 300 новых случаев.

Ситуация по ВИЧ-инфекции в Ростове-на-Дону остаётся тревожной. Как проинформировали ИА REGNUM в городском управлении здравоохранения, за семь месяцев 2018 года в городе-миллионнике выявлено более 300 ВИЧ-инфицированных граждан. Большинство новых случаев ВИЧ-инфекции — это молодые люди в возрасте до 40 лет.

«Из числа инфицированных 231 — мужчины и 92 — женщины. Почти половина этих случаев приходится на возрастную группу 30−40 лет. Более 50% составляет половой путь передачи», — сказано в сообщении.

Специалисты напоминают, что у горожан есть возможность пройти бесплатное обследование на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, а также в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за 2017 год число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции выросло более чем на 30%. По итогам прошлого года ВИЧ был обнаружен у 2,1 тыс. человек, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 1,6 тыс. человек.

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