ВИЧ-инфекция в Ростове-на-Дону — ситуация тревожная
С начала года выявлено более 300 новых случаев.
С начала года выявлено более 300 новых случаев.
Ситуация по
«Из числа инфицированных 231 — мужчины и 92 — женщины. Почти половина этих случаев приходится на возрастную группу 30−40 лет. Более 50% составляет половой путь передачи», — сказано в сообщении.
Специалисты напоминают, что у горожан есть возможность пройти бесплатное обследование на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, а также в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за 2017 год число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом