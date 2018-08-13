Умер биолог, участник «Что? Где? Когда?» Михаил Басс: Знатоку было 48 лет
12 августа 2018 года в Петербурге скончался член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс.
12 августа 2018 года в Петербурге скончался член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс.
В Петербурге 12 августа 2018 года умер старейший член клуба «Что? Где? Когда?», один из самых известных участников телевизионной программы Михаил Басс. Знатоку было всего 48 лет. О смерти Михаила Басса сообщили его близкие, а в «Что? Где? Когда?» печальную новость подтвердили.
— Ушел из жизни Михаил Басс — знаток, отдавший большую часть своей жизни игре «Что? Где? Когда?», — сообщается на официальной странице клуба. -
12 августа в возрасте 48 лет умер Михаил Басс, один из самых известных участников программы «Что? Где? Когда?» Об этом сообщают его близкие. Михаил Басс был одним из активных участников игр команд
Михаил Басс родился в Ленинграде в 1970 году. В телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?» Басс дебютировал в 1990 году. С 1992 года по 2002 год играл в командах Андрея Друзя и Алексея Блинова. В составе команды Александра Друзя победил в 2002 году на чемпионате мира.
— Он не стремился быть лидером, но был ценным командным игроком, обладающим огромным багажом знаний и отличной интуицией, — вспоминают Михаила Басса его коллеги по «Что? Где? Когда?».
Кроме этого Михаил Басс всю свою жизнь занимался биологией и экологией. Работал в институте экспериментальной медицины. 19 июля Михаилу Бассу исполнилось 48 лет.