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14:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Умер биолог, участник «Что? Где? Когда?» Михаил Басс: Знатоку было 48 лет

12 августа 2018 года в Петербурге скончался член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс.

В Петербурге 12 августа 2018 года умер старейший член клуба «Что? Где? Когда?», один из самых известных участников телевизионной программы Михаил Басс. Знатоку было всего 48 лет. О смерти Михаила Басса сообщили его близкие, а в «Что? Где? Когда?» печальную новость подтвердили.

— Ушел из жизни Михаил Басс — знаток, отдавший большую часть своей жизни игре «Что? Где? Когда?», — сообщается на официальной странице клуба. -

12 августа в возрасте 48 лет умер Михаил Басс, один из самых известных участников программы «Что? Где? Когда?» Об этом сообщают его близкие. Михаил Басс был одним из активных участников игр команд Санкт-Петербурга, в том числе тренировал школьников, был в составе первой в истории команды — чемпиона мира по игре «Что? Где? Когда?».

Михаил Басс родился в Ленинграде в 1970 году. В телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?» Басс дебютировал в 1990 году. С 1992 года по 2002 год играл в командах Андрея Друзя и Алексея Блинова. В составе команды Александра Друзя победил в 2002 году на чемпионате мира.

— Он не стремился быть лидером, но был ценным командным игроком, обладающим огромным багажом знаний и отличной интуицией, — вспоминают Михаила Басса его коллеги по «Что? Где? Когда?».

Кроме этого Михаил Басс всю свою жизнь занимался биологией и экологией. Работал в институте экспериментальной медицины. 19 июля Михаилу Бассу исполнилось 48 лет.

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