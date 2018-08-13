Каштаны, яблони и ландыш повторно зацвели в Брестской области

В последние годы для Беларуси, особенно для юго-западного региона, становятся все более характерными засушливые периоды. Такая погода приводит к затормаживанию развития цветочных бутонов, они впадают в спячку. «Ближе к августу-сентябрю световой день становится примерно таким же, как и в мае, повышается влажность. Растения “думают”, что наступила весна следующего года, и цветочные бутоны расцветают», — пояснил Виктор Демянчик.

Ранее такие случаи в Бресте фиксировались единично. В августе этого года ученые насчитали в области около десяти видов растений, которые зацвели повторно. В частности, это яблони, груши, каштаны, вишни, сливы. Также в этот процесс включились бирючина, жимолость, свидина, замечен цветущий ландыш.