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15:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанские пляжи «Локомотив» и «Комсомольский» вновь признаны опасными для купания

Пробы воды из водоемов городских зон отдыха не соответствуют гигиеническим требованиям, сообщили эксперты Роспотребнадзора.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Казанские пляжи «Локомотив» и «Комсомольский» (в Дербышках) вновь признаны опасными для купания. Взяв пробы воды из водоемов городских зон отдыха, специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ выдали заключения об их несоответствии гигиеническим требованиям.

Как ранее сообщало агентство, городские пляжи Казани уже не в первый раз не могут пройти проверку надзорного органа. На прошлой неделе, 6 августа, Роспотребнадзор уже запрещал купание на пляжах «Локомотив» и «Комсомольский». По данным ведомства, администрации Казани уже направлены письма с указаниями об установке аншлагов о запрете купания.

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Казанские пляжи «Локомотив» и «Комсомольский» вновь признаны опасными для купания
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