Газманов прокомментировал слова Вайкуле о Крыме
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет на гастроли в российский Крым, выглядело некрасиво. Такое мнение на
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет на гастроли в российский Крым, выглядело некрасиво. Такое мнение на
«У меня есть своя четкая позиция по этому поводу. Обсуждать слова Лаймы Вайкуле я не собираюсь. Я, по крайней мере, не въездной ни в Латвию, ни в Литву, ни на Украину, — заявил певец. — Я считаю, что это все политические игры. Что касается моих
При этом Газманов выразил уверенность, что Лайма Вайкуле — «образованная женщина, а любой образованный человек, читая историю, понимает значение Крыма и Севастополя».
«Сколько там было пролито русской крови и вот так получилось… Это было волеизъявление всего народа — вернуться в Россию», — добавил он.
Народный артист России Олег Газманов находится с гастролями в Крыму. Он выступит с тремя концертами в рамках юбилейного тура «50 лет на сцене». Выступления состоятся: 13 августа в Феодосии, 15 августа в Ялте и 16 августа в Евпатории.
Ранее советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле на