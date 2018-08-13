Газманов прокомментировал слова Вайкуле о Крыме

Источник: РИА "Новости"

«У меня есть своя четкая позиция по этому поводу. Обсуждать слова Лаймы Вайкуле я не собираюсь. Я, по крайней мере, не въездной ни в Латвию, ни в Литву, ни на Украину, — заявил певец. — Я считаю, что это все политические игры. Что касается моих коллег-музыкантов, то это было, по крайней мере, некрасиво. Может на Лайму оказывается какое-то давление, и она прикрывается тем, что она слабая женщина и должна что-то делать. Она пытается сделать фестиваль взамен “Новой волны”, ну… Бог ей судья».

При этом Газманов выразил уверенность, что Лайма Вайкуле — «образованная женщина, а любой образованный человек, читая историю, понимает значение Крыма и Севастополя».

«Сколько там было пролито русской крови и вот так получилось… Это было волеизъявление всего народа — вернуться в Россию», — добавил он.

Народный артист России Олег Газманов находится с гастролями в Крыму. Он выступит с тремя концертами в рамках юбилейного тура «50 лет на сцене». Выступления состоятся: 13 августа в Феодосии, 15 августа в Ялте и 16 августа в Евпатории.