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15:08 (мск), источник: Калининград.Ru

В субботу калининградцы смогут пройти медобследование на площади Победы

В центре города состоится акция «Я здоров!».

В субботу, 18 августа, с 10:00 до 13:00 на площади Победы состоится акция «Я здоров!». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Во время мероприятия жители области смогут измерить уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление, рост и вес, пройти обследование на электрокардиографе, флюорографе, кардиовизоре и спирометре, а также узнать полезную информацию о профилактике ожирения, правильном питании, борьбе с вредными привычками. Приём населения проведут медицинские специалисты — эндокринолог, дерматолог, онколог-дерматолог, кардиолог, врач функциональной диагностики.

Кроме того, на площади Победу будут работать три мобильных комплекса — центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации, передвижной флюорограф Советского противотуберкулёзного диспансера и детский стоматологический кабинет городской поликлиники.

Для прохождения большинства исследований и приёма специалистов жителям потребуется иметь с собой паспорт, страховой полис и СНИЛС, а для проверки в детском стоматологическом комплексе — свидетельство о рождении ребёнка, его полис ОМС, СНИЛС, паспорт родителей и детей с 14 лет. Для достоверности анализа крови советуют приходить натощак.

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