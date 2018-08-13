В субботу калининградцы смогут пройти медобследование на площади Победы

В субботу, 18 августа, с 10:00 до 13:00 на площади Победы состоится акция «Я здоров!». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Во время мероприятия жители области смогут измерить уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление, рост и вес, пройти обследование на электрокардиографе, флюорографе, кардиовизоре и спирометре, а также узнать полезную информацию о профилактике ожирения, правильном питании, борьбе с вредными привычками. Приём населения проведут медицинские специалисты — эндокринолог, дерматолог, онколог-дерматолог, кардиолог, врач функциональной диагностики.

Кроме того, на площади Победу будут работать три мобильных комплекса — центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации, передвижной флюорограф Советского противотуберкулёзного диспансера и детский стоматологический кабинет городской поликлиники.