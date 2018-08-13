Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории
Отдать честь в Стамбуле: турки заберут Дзюбу в аренду
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
60-летняя Яковлева перестала следить за собой - мнение фанатов
Старшая дочь не была на свадьбе Жулина и любовницы
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
В России стали меньше строить торговых центров
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
15:13 (мск), источник: Daily Storm

Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека

Скромная свадьба, но со вкусом, состоялась 11—12 августа в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

В минувшие выходные в Республике Крым прошло бракосочетание заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Пара решила провести свадебную церемонию в Крыму, где Наталья Поклонская проживала с 10 лет и на защиту которого встала во время событий 2014 года, став прокурором Автономной Республики Крым, а затем прокурором Крыма уже в составе РФ.

Как рассказали «Шторму» гости, «свадьба была скромная, но со вкусом». На церемонии были коллеги Поклонской по Думе, родственники, коллеги из силовых структур.

Сама Наталья Поклонская заявила в разговоре со «Штормом», что «пока не готова комментировать личную жизнь».

Ранее депутат также избегала вопросов о личной жизни. В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, так как с первым мужем она была в разводе. Но все же в прессе проскальзывало, что у нее есть мужчина, отношения с которым не были зарегистрированы.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», — говорила в 2017 году Поклонская.

Также она говорила, что специально называла своего мужчину мужем, чтобы отбить желание поклонников флиртовать с ней.

«Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права», — заявляла ранее депутат.

Избранником 38-летней Натальи Поклонской стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Соловьев работал в силовых структурах — был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011—2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, когда его возглавляла Ирина Яровая. После перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Анастасия Кашеварова

Читайте также:

«ВКонтакте» попытается защитить россиян от дел за репосты
Летать некому: «Аэрофлот» хочет побороться с государством за подготовку пилотов
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Российские миллиардеры за день потеряли 4,1 миллиарда долларов
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок Актриса исполняет главную роль в фильме ужасов «Рассвет»
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь