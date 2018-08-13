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15:39 (мск), источник: Интерфакс

Начало августа в Москве стало самым сухим за 70 лет

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Из-за преобладающего влияния антициклонов в Москве с начала августа на базовой столичной метеостанции на ВДНХ прирост осадков составил лишь 4 мм, что стало минимумом с 1948 года, сообщается на сайте «Метеоновости» в понедельник.

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Источник: Ian Dooley / CC0
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«Следует заметить, что даже в самом жарком, памятном своими температурными рекордами 2010 году, выпало 17,5 мм осадков, в знойном 1972 году тоже перепадали дожди», — говорится в сообщении.

При этом самым в Москве засушливым в истории метеонаблюдений август был в 1938 году, когда выпал лишь 1 мм дождей.

По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди в столичный регион вернутся не раньше среды, когда может выпасть 7 мм дождей, что составляет десятую часть месячной нормы осадков. Во вторник днем температура воздуха в Москве составит 23−25 градусов тепла, в среду — 27−29 градусов. С четверга ожидается небольшое понижение температуры: в пятницу и в субботу в дневные часы температура составит чуть более 20 градусов.

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