Начало августа в Москве стало самым сухим за 70 лет

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«Следует заметить, что даже в самом жарком, памятном своими температурными рекордами 2010 году, выпало 17,5 мм осадков, в знойном 1972 году тоже перепадали дожди», — говорится в сообщении.

При этом самым в Москве засушливым в истории метеонаблюдений август был в 1938 году, когда выпал лишь 1 мм дождей.