В Новосибирске выселенная женщина оставила квартиру экс-супруга без окон

Источник: РИА Новости

В управлении пояснили, что 44-летняя женщина развелась с мужем более 20 лет назад, однако продолжала проживать в принадлежащей мужчине квартире. Сам он дома находился редко из-за связанной с постоянными командировками работы. В итоге прописанная в квартире женщина решила отсудить себе право собственности на жилье, однако суд отказал ей в этом.

«Тогда женщина еще не догадывалась, что может совсем остаться без желаемого жилья. Мужчина обратился в суд с исковым заявлением о признании гражданки Б. утратившей право пользования жилым помещением и просил обязать ее освободить квартиру в течение десяти дней с момента вступления в законную силу решения суда», — говорится в сообщении.

После того как суд встал на сторону мужчины, его бывшая жена не покидала квартиру, пока к ней не пришли судебные приставы и не предупредили об ответственности за неисполнение решения суда. В итоге рассерженная женщина, много лет исправно оплачивавшая коммунальные платежи, согласилась выехать из квартиры.