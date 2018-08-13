В Омской области проведут первый съезд тюркских народов
В предстоящую субботу, 18 августа, в Таре состоится I Курултай (съезд) тюркских народов Омской области. Организатором масштабного съезда выступает ОО Региональная татарская
В предстоящую субботу, 18 августа, в Таре состоится I Курултай (съезд) тюркских народов Омской области. Организатором масштабного съезда выступает ОО Региональная татарская
Целью первого съезда тюркских народов станет консолидация общественных деятелей и
На повестку дня будет поставлено обсуждение вопросов по сохранению и развитию культуры, традиций и языка, взаимодействия органов государственной власти, общественных организаций, культурных и образовательных учреждений. Также на съезде будет проведен конкурс проектов, направленных на развитие и сохранение национальной культуры.
Перед подведением итогов защиты проектов участникам съезда представят культурную программу с выступлениями национальных коллективов.