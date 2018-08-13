В Омской области проведут первый съезд тюркских народов

Целью первого съезда тюркских народов станет консолидация общественных деятелей и национально-культурных центров Омска и области, налаживание их взаимовыгодного сотрудничества и обмен опытом.

На повестку дня будет поставлено обсуждение вопросов по сохранению и развитию культуры, традиций и языка, взаимодействия органов государственной власти, общественных организаций, культурных и образовательных учреждений. Также на съезде будет проведен конкурс проектов, направленных на развитие и сохранение национальной культуры.