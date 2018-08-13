Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туалет – только в море: Шарапова в ужасе после отдыха в Крыму
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Поклонская тайно вышла замуж за Соловьева
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Фигурки Овечкина ценой 14000 рублей раскупили за несколько часов
Российский легкоатлет оспорит свое отстранение в CAS
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
60-летняя Яковлева перестала следить за собой - мнение фанатов
Старшая дочь не была на свадьбе Жулина и любовницы
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
15:37 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области проведут первый съезд тюркских народов

В предстоящую субботу, 18 августа, в Таре состоится I Курултай (съезд) тюркских народов Омской области. Организатором масштабного съезда выступает ОО Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият», председателем правления которой является Радик Миниханов.

Целью первого съезда тюркских народов станет консолидация общественных деятелей и национально-культурных центров Омска и области, налаживание их взаимовыгодного сотрудничества и обмен опытом.

На повестку дня будет поставлено обсуждение вопросов по сохранению и развитию культуры, традиций и языка, взаимодействия органов государственной власти, общественных организаций, культурных и образовательных учреждений. Также на съезде будет проведен конкурс проектов, направленных на развитие и сохранение национальной культуры.

Перед подведением итогов защиты проектов участникам съезда представят культурную программу с выступлениями национальных коллективов.

Все новости региона
 Рабочее лето депутата Заксобрания Бонковского
В Омской области проведут первый съезд тюркских народов
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Российские миллиардеры за день потеряли 4,1 миллиарда долларов
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок Актриса исполняет главную роль в фильме ужасов «Рассвет»
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь