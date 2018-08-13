За безопасностью омичей будут следить интеллектуальные камеры

Источник: AP 2018

В этой комнате опытный образец. Управление региональной безопасности разрабатывает масштабный проект — единая система слежения, оповещения и реагирования. Главная цель фиксировать правонарушения, но в то же время эти камеры можно использовать и по-другому.

Сейчас готовятся к установке 50 комплексов интеллектуального видеонаблюдения. Они будут самостоятельно распознавать противоправные действия. В технику будут заложены определённые сценарии. Самые очевидные — это драка или скопление людей в определённом нехарактерном месте. Будут реагировать камеры и на звук.

Новые комплексы установят на вокзалах, в парках, скверах, центральных площадях. Камеры управляемые, можно развернуть на 360 градусов, приблизить изображение.

Осторожно вас снимает скрытая камера. Едете в автомобиле, гуляете в парке или ждёте автобус на остановке. Стоит поднять голову и вот ваше лицо уже на мониторах. Видеозапись ведётся круглосуточно, семь дней в неделю. Таким образом полиция и другие экстренные службы Омска мониторят все основные магистрали и места массового скопления людей.

Сейчас каждое ведомство — МЧС, коммунальные службы — работают самостоятельно. Вот оперативный центр полиции. Здесь можно видеть картинку с 83 городских камер. Но только ведомственных или муниципальных. Новая система «Безопасный город» объединит все существующие сейчас в городе камеры. В том числе и частные. Для полиции такая система сейчас незаменима и существенно сокращает время реагирования.