Севавтодор оштрафовали на 100 тысяч из-за выбоин на дороге

Привлекаемое лицо оспаривало штраф в двух судебных инстанциях, ссылаясь на малозначительность правонарушения, а также на то, что для восстановления дороги нужен капремонт, который не относится к компетенции ГБУ.

«Севастопольский городской суд оставил постановление без изменений, разъяснив, что данное правонарушение создает угрозу безопасности дорожного движения, то есть оно не может быть признано малозначительным. Кроме того, возможность восстановления дороги путем капитального ремонта не снимает с ГБУ “Севастопольский автодор” возложенной на него обязанности по ремонту, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог», — пояснили в пресс-службе.