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15:21 (мск), источник: РИА Крым

Севавтодор оштрафовали на 100 тысяч из-за выбоин на дороге

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. Мировой судья оштрафовал ГБУ «Севастопольский автодор» на 100 тыс рублей за то, что в срок не были устранены выбоины и просадки на дороге в поселке Любимовка. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского горсуда.

Источник: РИА "Новости"

Севавтодор привлекли к административной ответственности по ч. 28 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение предписания органа, осуществляющего надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения).

Привлекаемое лицо оспаривало штраф в двух судебных инстанциях, ссылаясь на малозначительность правонарушения, а также на то, что для восстановления дороги нужен капремонт, который не относится к компетенции ГБУ.

«Севастопольский городской суд оставил постановление без изменений, разъяснив, что данное правонарушение создает угрозу безопасности дорожного движения, то есть оно не может быть признано малозначительным. Кроме того, возможность восстановления дороги путем капитального ремонта не снимает с ГБУ “Севастопольский автодор” возложенной на него обязанности по ремонту, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог», — пояснили в пресс-службе.

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