Опубликован антирейтинг районов Петербурга по нелегальной торговле

Северная столица по-прежнему пестрит чудесами уличной торговли — тут тебе и фрукты, и колбасы, и носки, и игрушки. А общественники из «Красивого Петербурга» и «Потребнадзора» по-прежнему ходят по городу с проверками. И составляют антирейтинг районов города, которые не могут справиться с нелегальной торговлей.

Очередной публичный опрос активисты открыли в соцсети. В нем приняли участие уже больше тысячи горожан. И пока в черном списке с большим отрывом лидирует Василеостровский район: 45 процентов голосов петербуржцы отдали именно ему. Второе место в антирейтинге занимает Приморский, а третье — Выборгский район.

— Два месяца мы плотно проводили рейды, выявляли места, показывали все это в прямом эфире, — рассказал «КП-Санкт-Петербург» руководитель кампании против незаконной торговли «Потребнадзор» Александр Виноградов. — Петербуржцы и сами присылают нам фотографии с объектами незаконной торговли, мы проверяем и публикуем все новости, которые нам приходят. Фактически это мониторинг всего города силами жителей.

Кстати, больше всех били тревогу жители Васильевского острова и во время предыдущего голосования. Его активисты проводили в начале июня. Тогда в черном списке было семь районов. Теперь же их десять. После инспекций к Адмиралтейскому, Василеостровскому, Выборгскому, Кировскому, Приморскому и Фрунзенскому добавились Красногвардейский, Невский, Центральный и Калининский районы. А вот Московский из первого позорного списка во второй не перебрался. Но порадоваться за него, как оказалось, нельзя.

— Мы с большим удовольствием добавили бы туда и Московский район, но, к сожалению, одиннадцатый в голосование просто формально добавить нельзя. Поэтому ему мы будем уделять внимание отдельно от антирейтинга, особенно проблемам у метро «Звездная» и «Московская». — добавил Александр Виноградов. — А вот за Невский район можно было порадоваться в прошлый раз, его не было в рейтинге. И там действительно было чисто. Но сейчас снова выставляют торговлю у метро «Дыбенко» и у «Ломоносовской».

Бороться с незаконной торговлей общественники намерены до конца. И обещают составлять подобные антирейтинги до тех пор, пока в городе она действительно не исчезнет.