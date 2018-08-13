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16:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

Фестиваль фейерверков и гала-концерт. Программа мероприятий на день города

Праздновать 429-летие города волгоградцы начнут с середины августа.

Источник: РИА "Новости"

День города принято праздновать в Волгограде в первое воскресенье сентября, однако в 2018 году местные жители будут отмечать его с 18 августа почти месяц. В честь него пройдут межрегиональная регата крейсерских яхт, фестиваль «Берег-2018», квест, фотовыставка, театральное представление, гастрофест, соревнования по силовому экстриму, фитнес-марафон, фейерверки и концерты. Какие еще мероприятия ждут волгоградцев, — в материале «АиФ-Волгоград».

Регата крейсерских яхт «Кубок нижней Волги — 2018».

Когда: 18 августа с 12:00 до 18:00.

Где: Наб. 62-й Армии, рядом с бронекатером БК-13.

Фестиваль «Загарушка».

18 августа 09.00−22.00.

Наб. 62-й Армии, рядом с бронекатером БК-13.

Фестиваль молодежи «Берег-2018».

26 августа 10.00−23.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Подробнее о мероприятии читайте здесь.

Фестиваль «Городской уикенд «Сделано женщиной — сделано в Волгограде».

26 августа 12.00−21.00.

Интерактивный музей.

Квест «Большое городское путешествие».

31 августа 16.30−17.30.

Парк «70-лет Победы».

Городской фестиваль «DOM.RUFEST».

1 сентября 10.00−22.00.

«Интерактивный музей «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

Фестиваль хип-хоп культуры «Царицын Арт Стрит».

1 сентября 10.00−17.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Выставка фоторабот «Город в объективе».

1 сентября 10.30−11.30.

Площадка перед отделом ЗАГС Краснооктябрьского района Волгограда (ул. им. маршала Еремен­ко, 92).

Театрализованное представление «Крепость славную — Царицын- возвели на Волге».

1 сентября 10.30−14.00.

Пл. Павших Борцов.

Гастрономический фестиваль.

1, 2 сентября 11.00−18.00.

Парк «Комсомольский сад» (Центральный район).

Соревнования по силовому экстриму.

1 сентября 14.00−18.00.

Пл. Павших Борцов.

Показательные выступления воспитанников учреждений физической культуры и спорта Волгограда.

1 сентября 18.00−20.00.

Пл. Павших Борцов.

Фитнес-марафон.

1 сентября 18.00−20.00.

Пл. Павших Борцов.

Городской турнир «Стрит Воркаут — 2018».

1 сентября 17.00−19.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Подробнее о мероприятии здесь.

Концертная программа.

1, 2 сентября 16.00−17.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Фольклорный праздник «Гостей собирай, Волгоград поздравляй!».

1 сентября 18.00−20.00.

Парк «Комсомольский сад».

Танцевальный марафон.

1 сентября 18.00−20.00.

Набережная Красноармейского района Волгограда.

Праздничный фейерверк.

1 сентября 22.00.

Территория интерактивного музея.

Фестиваль скорости.

2 сентября 08.00−18.00.

Пл. Павших Борцов.

Городской конкурс рисунков на мольбертах «Яркие краски любимому городу».

2 сентября 10.00−15.00.

Территория интерактивного музея.

Работа творческих мастерских, аква-грим, трогательный зоопарк танцевально-спортивный арт-моб.

2 сентября 10.00−15.00.

Территория интерактивного музея.

Выставка фоторабот «Волгоград — город счастливых людей!».

2 сентября 10.00−16.00.

Территория интерактивного музея.

Литературно-музыкальная гостиная «Парнас».

Выставка библиотек, квесты, концерт волгоградских бардов, выступление поэтов, писателей.

2 сентября 12.00−15.00.

Сценическая площадка перед консерваторией имени Серебрякова.

Концертная программа.

2 сентября 14.00−16.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Интерактивная шоу-программа «Мир искусства на улице Мира» и концерт.

2 сентября 15.00−18.00.

Сценическая площадка перед консерваторией имени Серебрякова.

Выставка художников «Палитра красок».

2 сентября 15.00−18.00.

Сценическая площадка перед консерваторией имени Серебрякова.

Флешмоб «Любимый город».

2 сентября 15.00−18.00.

Сценическая площадка перед консерваторией имени Серебрякова.

Творческие мастерские под открытым небом «Яркие люди».

2 сентября 15.00−18.00.

Территория интерактивного музея.

«Бумажная феерия».

2 сентября 15.00−18.00.

Территория интерактивного музея.

«Шоу оживших скульптур».

2 сентября 15.00−18.00.

Территория интерактивного музея.

«Мюзикл Холл».

2 сентября 15.00−18.00.

Территория интерактивного музея.

«Мультишоу».

2 сентября 15.00−18.00.

Территория интерактивного музея.

Парад ростовых кукол, интерактивные площадки, фестиваль «Кигуруми», концерт творческих коллективов.

2 сентября 15.00−18.00.

Территория интерактивного музея.

«Цирк — клоунада».

2 сентября 15.00−18.00.

Территория интерактивного музея.

«Звездный парк» — шоу мыльных пузырей.

2 сентября 15.00−18.00.

Территория интерактивного музея.

Шоу «Баня — фест».

2 сентября 15.00−18.00.

Территория интерактивного музея.

Шоу программа «Волгоград — город солнца, город ярких детей».

2 сентября 15.00−19.00.

Территория интерактивного музея.

Творческие лаборатории#Яркий Я!

2 сентября 15.00−19.00.

Территория интерактивного музея.

Фестиваль творческой молодежи «ПАРКовка».

2 сентября 17.00−19.00.

Парк Дружбы «Волгоград-Баку» (Центральный район).

Концертная программа «Яркие краски современной афиши Волго­градского музыкального театра».

2 сентября 16.00−17.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

2 сентября 17.00−21.00.

Амфитеатр на территории парка Победы напротив стадиона.

Концерт «Волгоградского молодежного театра».

2 сентября 17.00−18.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Фестиваль хип-хоп культуры.

2 сентября 18.00−22.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Праздничный концерт от академии МВД.

2 сентября 19.00−19.30.

Территория интерактивного музея.

Гала-концерт «Волгоград — город ярких и творческих людей».

2 сентября 19.30−21.00.

Территория интерактивного музея.

Фестиваль фейерверков «XXIвек. Феерия».

2 сентября 21.00−22.30.

Территория интерактивного музея.

Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля».

7 сентября 2018 г. 10.00−15.00.

Парк Дружбы «Волгоград-Баку».

Городская акция «На работу на велосипеде».

14 сентября 07.00−10.00.

Центральный район (пересечение пр-кт а им. В. И. Ленина и ул. Аллея Героев («звездное небо»);.

Дзержинский район (парк «Семейный» (ул. им. Константина Симонова);.

Краснооктябрьский район (остановка общественного транспорта «Площадь Возрождения»);.

Красноармейский район (остановка общественного транспорта «Бульвар Энгельса»).

Региональная акция «Парад студенчества».

15 сентября 13.00−16.00.

Территория интерактивного музея.

Патриотическая игра-квест «Царицын, Сталинград, Волгоград».

15 сентября 15.00−18.00.

Место старта и финиша команд — сквер им. Саши Филиппова (Ворошиловский район), территория игры-квеста в пределах ул. Иркутской, ул. Симбирской, ул. Коммунистической, ул. Пражской, ул. им. Степана Разина, наб. 62-й Армии.

Волгоградский велопарад.

16 сентября 15.00−18.00.

Место старта — площадь перед «Царицынской опе­рой»; «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда». Место финиша колонн — пл. Павших Борцов.

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