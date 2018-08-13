Фестиваль фейерверков и гала-концерт. Программа мероприятий на день города
Праздновать 429-летие города волгоградцы начнут с середины августа.
Праздновать 429-летие города волгоградцы начнут с середины августа.
День города принято праздновать в Волгограде в первое воскресенье сентября, однако в 2018 году местные жители будут отмечать его с 18 августа почти месяц. В честь него пройдут межрегиональная регата крейсерских яхт, фестиваль «Берег-2018», квест, фотовыставка, театральное представление, гастрофест, соревнования по силовому экстриму,
Регата крейсерских яхт «Кубок нижней Волги — 2018».
Когда: 18 августа с 12:00 до 18:00.
Где: Наб. 62-й Армии, рядом с бронекатером БК-13.
Фестиваль «Загарушка».
18 августа 09.00−22.00.
Наб. 62-й Армии, рядом с бронекатером БК-13.
Фестиваль молодежи «Берег-2018».
26 августа 10.00−23.00.
Территория парка Победы напротив стадиона.
Подробнее о мероприятии читайте здесь.
Фестиваль «Городской уикенд «Сделано женщиной — сделано в Волгограде».
26 августа 12.00−21.00.
Интерактивный музей.
Квест «Большое городское путешествие».
31 августа 16.30−17.30.
Парк «70-лет Победы».
Городской фестиваль «DOM.RUFEST».
1 сентября 10.00−22.00.
«Интерактивный музей «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).
Фестиваль
1 сентября 10.00−17.00.
Территория парка Победы напротив стадиона.
Выставка фоторабот «Город в объективе».
1 сентября 10.30−11.30.
Площадка перед отделом ЗАГС Краснооктябрьского района Волгограда (ул. им. маршала Еременко, 92).
Театрализованное представление «Крепость славную — Царицын- возвели на Волге».
1 сентября 10.30−14.00.
Пл. Павших Борцов.
Гастрономический фестиваль.
1, 2 сентября 11.00−18.00.
Парк «Комсомольский сад» (Центральный район).
Соревнования по силовому экстриму.
1 сентября 14.00−18.00.
Пл. Павших Борцов.
Показательные выступления воспитанников учреждений физической культуры и спорта Волгограда.
1 сентября 18.00−20.00.
Пл. Павших Борцов.
1 сентября 18.00−20.00.
Пл. Павших Борцов.
Городской турнир «Стрит Воркаут — 2018».
1 сентября 17.00−19.00.
Территория парка Победы напротив стадиона.
Подробнее о мероприятии здесь.
Концертная программа.
1, 2 сентября 16.00−17.00.
Территория парка Победы напротив стадиона.
Фольклорный праздник «Гостей собирай, Волгоград поздравляй!».
1 сентября 18.00−20.00.
Парк «Комсомольский сад».
Танцевальный марафон.
1 сентября 18.00−20.00.
Набережная Красноармейского района Волгограда.
Праздничный фейерверк.
1 сентября 22.00.
Территория интерактивного музея.
Фестиваль скорости.
2 сентября 08.00−18.00.
Пл. Павших Борцов.
Городской конкурс рисунков на мольбертах «Яркие краски любимому городу».
2 сентября 10.00−15.00.
Территория интерактивного музея.
Работа творческих мастерских,
2 сентября 10.00−15.00.
Территория интерактивного музея.
Выставка фоторабот «Волгоград — город счастливых людей!».
2 сентября 10.00−16.00.
Территория интерактивного музея.
Выставка библиотек, квесты, концерт волгоградских бардов, выступление поэтов, писателей.
2 сентября 12.00−15.00.
Сценическая площадка перед консерваторией имени Серебрякова.
Концертная программа.
2 сентября 14.00−16.00.
Территория парка Победы напротив стадиона.
Интерактивная
2 сентября 15.00−18.00.
Сценическая площадка перед консерваторией имени Серебрякова.
Выставка художников «Палитра красок».
2 сентября 15.00−18.00.
Сценическая площадка перед консерваторией имени Серебрякова.
Флешмоб «Любимый город».
2 сентября 15.00−18.00.
Сценическая площадка перед консерваторией имени Серебрякова.
Творческие мастерские под открытым небом «Яркие люди».
2 сентября 15.00−18.00.
Территория интерактивного музея.
«Бумажная феерия».
2 сентября 15.00−18.00.
Территория интерактивного музея.
«Шоу оживших скульптур».
2 сентября 15.00−18.00.
Территория интерактивного музея.
«Мюзикл Холл».
2 сентября 15.00−18.00.
Территория интерактивного музея.
«Мультишоу».
2 сентября 15.00−18.00.
Территория интерактивного музея.
Парад ростовых кукол, интерактивные площадки, фестиваль «Кигуруми», концерт творческих коллективов.
2 сентября 15.00−18.00.
Территория интерактивного музея.
«Цирк — клоунада».
2 сентября 15.00−18.00.
Территория интерактивного музея.
«Звездный парк» — шоу мыльных пузырей.
2 сентября 15.00−18.00.
Территория интерактивного музея.
Шоу «Баня — фест».
2 сентября 15.00−18.00.
Территория интерактивного музея.
Шоу программа «Волгоград — город солнца, город ярких детей».
2 сентября 15.00−19.00.
Территория интерактивного музея.
Творческие лаборатории#Яркий Я!
2 сентября 15.00−19.00.
Территория интерактивного музея.
Фестиваль творческой молодежи «ПАРКовка».
2 сентября 17.00−19.00.
Парк Дружбы «Волгоград-Баку» (Центральный район).
Концертная программа «Яркие краски современной афиши Волгоградского музыкального театра».
2 сентября 16.00−17.00.
Территория парка Победы напротив стадиона.
Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.
2 сентября 17.00−21.00.
Амфитеатр на территории парка Победы напротив стадиона.
Концерт «Волгоградского молодежного театра».
2 сентября 17.00−18.00.
Территория парка Победы напротив стадиона.
Фестиваль
2 сентября 18.00−22.00.
Территория парка Победы напротив стадиона.
Праздничный концерт от академии МВД.
2 сентября 19.00−19.30.
Территория интерактивного музея.
2 сентября 19.30−21.00.
Территория интерактивного музея.
Фестиваль фейерверков «XXIвек. Феерия».
2 сентября 21.00−22.30.
Территория интерактивного музея.
Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля».
7 сентября 2018 г. 10.00−15.00.
Парк Дружбы «Волгоград-Баку».
Городская акция «На работу на велосипеде».
14 сентября 07.00−10.00.
Центральный район (пересечение
Дзержинский район (парк «Семейный» (ул. им. Константина Симонова);.
Краснооктябрьский район (остановка общественного транспорта «Площадь Возрождения»);.
Красноармейский район (остановка общественного транспорта «Бульвар Энгельса»).
Региональная акция «Парад студенчества».
15 сентября 13.00−16.00.
Территория интерактивного музея.
Патриотическая
15 сентября 15.00−18.00.
Место старта и финиша команд — сквер им. Саши Филиппова (Ворошиловский район), территория
Волгоградский велопарад.
16 сентября 15.00−18.00.
Место старта — площадь перед «Царицынской оперой»; «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда». Место финиша колонн — пл. Павших Борцов.