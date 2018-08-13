Фестиваль фейерверков и гала-концерт. Программа мероприятий на день города

День города принято праздновать в Волгограде в первое воскресенье сентября, однако в 2018 году местные жители будут отмечать его с 18 августа почти месяц. В честь него пройдут межрегиональная регата крейсерских яхт, фестиваль «Берег-2018», квест, фотовыставка, театральное представление, гастрофест, соревнования по силовому экстриму, фитнес-марафон, фейерверки и концерты. Какие еще мероприятия ждут волгоградцев, — в материале «АиФ-Волгоград».