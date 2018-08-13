Отец второклассника — угонщика Коли объяснил поведение сына

Источник: Tengrinews

Уголовное дело возбуждено по статье 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Отец Николая Александр Керцман рассказал, что для совершения угонов сын убегал из дома. «У меня нет машины. Я инвалид второй группы. С водителями поврежденных машин я договорился возместить ущерб. Буду платить со своей пенсии. Я поругал Колю, но он еще мальчишка», — говорит Александр Керцман. Выплачивать ущерб придется семье Коли водителям четырех авто.

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6 августа второклассник угнал Suzuki он въехал в стоящую на обочине дороги Lada Granta. 9 августа мальчик угнал микроавтобус Toyota и врезался в опору моста. 12 августа мальчик снова угнал автомобиль Hyundai и врезался в бетонные блоки.

«Ущерб по первому ДТП составил 100 тысяч тенге, по второму — 300 тысяч и по третьему- 1 миллион тенге», — сообщил начальник МПС УВД Уральска Муслим Джардемов.

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Полицейские заявили, что во всех трех случаях владельцы автомобилей оставляли их открытыми с ключами в замке зажигания. «Мальчик из вполне благополучной семьи. У него есть мама, папа, дедушка и бабушка. Живут они все вместе. Он с детства увлечен автомобилями. Ему папа ставил тазик, и он воображал себя водителем», — рассказал начальник МПС УВД Уральска Муслим Джардемов.

Сам Николай больше молчал, но заявил, что друзья до последнего не верили ему, что он умеет управлять автомобилем. Дело Николая будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних. Учителя Коли рассказали, что он прилежный ученик и до последнего времени ничем от сверстников не отличался.

По информации директора школы, мама мальчика временно не работает. Бабушка — медработник, дедушка — пенсионер. Отец работал дальнобойщиком, сейчас на пенсии по состоянию здоровья.