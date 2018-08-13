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15:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пользователи Сети обсуждают новое «магическое» видео

Однако ни чары, ни физика тут ни при чем.

Пользователь Reddit опубликовал интересное видео с резной палочкой, которая под струей воды встает вертикально и начинает подниматься вверх.

Комментаторы назвали увиденное настоящей магией, так как логическому объяснению это явление никак не поддается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но тайну все же раскрыли. По словам одного из очень наблюдательных пользователей, ни чары, ни физика здесь ни при чем. Судя по всему, к концу палочки просто привязана леска, которая незаметно тянет ее вверх по струе воды.

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