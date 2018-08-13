На юге Челябинской области потеплеет до 31 градуса

Во вторник, 14 августа, на юге Челябинской области потеплеет до плюс 31 градуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

В остальных районах ожидается 23−28 градусов. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут дожди, возможны грозы и град. Ветер юго-западный, отдельные порывы могут достигать 17 метров в секунду. В Челябинске 14 августа 25−27 градусов тепла. Облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, гроза.