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15:39 (мск), источник: dostup1.ru

На юге Челябинской области потеплеет до 31 градуса

Ожидается облачная погода, кратковременный дождь, гроза.

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Во вторник, 14 августа, на юге Челябинской области потеплеет до плюс 31 градуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

В остальных районах ожидается 23−28 градусов. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут дожди, возможны грозы и град. Ветер юго-западный, отдельные порывы могут достигать 17 метров в секунду. В Челябинске 14 августа 25−27 градусов тепла. Облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, гроза.

В приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. До 11.00 14 августа на территории Челябинска объявляются НМУ первой степени опасности.

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