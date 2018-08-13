На юге Челябинской области потеплеет до 31 градуса
Ожидается облачная погода, кратковременный дождь, гроза.
Ожидается облачная погода, кратковременный дождь, гроза.
Во вторник, 14 августа, на юге Челябинской области потеплеет до плюс 31 градуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.
В остальных районах ожидается 23−28 градусов. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут дожди, возможны грозы и град. Ветер
В приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. До 11.00 14 августа на территории Челябинска объявляются НМУ первой степени опасности.