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18:06 (мск), источник: Piter.tv

Появилась программа празднования 725-летия Выборга

Торжественное открытие праздника пройдет в 16:00 на Рыночной площади.

В субботу, 18 августа, Выборг отметит свое 725-летие. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО.

Основные торжества по случаю Дня Выборгского района и 725-летия Выборга пройдут на Красной и Рыночной площадях, в парке Ленина и на набережной 40-летия ВЛКСМ. На Красной площади с 10:00 до 21:00 будут работать различные детские аттракционы. В Парке Ленина расположится «Город мастеров» и выступят творческие коллективы Выборгского района.

Молодежь сможет посетить интерактивные площадки в библиотеке А. Аалто. А любителей автомобилей с 16:00 до 19:00 на набережной 40-летия ВЛКСМ будет радовать выставка спортивных авто — участников кубка губернатора Ленинградской области по ралли «Выборг- 2018».

Торжественное открытие праздника состоится в 16:00 на Рыночной площади. Здесь будут выступать артисты из Санкт-Петербурга и Москвы. Праздник завершится салютом в акватории Большого ковша.

Ранее мы сообщали, что флорист из Выборгского района завоевала медаль на чемпионате WorldSkills Russia.

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