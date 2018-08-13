Крупный метеорит замечен в небе над Ростовом

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Необычное и красивое природное явление засняли жители Западного жилого массива. Ночное августовское небо яркой вспышкой расчертил метеорит. Огненный голубой росчерк был отлично заметен в небе. Видео тут же выложил в соцсети один из ростовчан.

«9 августа. Пересечение проспекта Стачки и улицы Малиновского. Неужели к нам прилетел метеорит?» — подписал публикацию автор.

Правильнее называть подобное явление болид. Метеорит, сгорающий в атмосфере и оставляющий за собой яркий хвост из пыли и ионизованных газов называется именно так. Самым известным болидом в истории является конечно же «Тунгусский метеорит», взорвавшийся в воздухе 17 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска.