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16:12 (мск), источник: Деловое сообщество

Крупный метеорит замечен в небе над Ростовом

Пролет метеора засняли на видео жители ЗЖМ.

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Необычное и красивое природное явление засняли жители Западного жилого массива. Ночное августовское небо яркой вспышкой расчертил метеорит. Огненный голубой росчерк был отлично заметен в небе. Видео тут же выложил в соцсети один из ростовчан.

«9 августа. Пересечение проспекта Стачки и улицы Малиновского. Неужели к нам прилетел метеорит?» — подписал публикацию автор.

Правильнее называть подобное явление болид. Метеорит, сгорающий в атмосфере и оставляющий за собой яркий хвост из пыли и ионизованных газов называется именно так. Самым известным болидом в истории является конечно же «Тунгусский метеорит», взорвавшийся в воздухе 17 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска.

Ростовский метеор поменьше размером, однако вполне примечателен. Хотя скептически настроенные горожане уже обозвали его «неисправным салютом», а самые остроумные предположили что это след работы сварщика на МКС.

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