Фестиваль воды, буккросиинг и народные танцы ждут казанцев в парках
15 августа городской проект «Культурная среда» пройдет не только у театра кукол «Экият», но и на других площадках города.
15 августа городской проект «Культурная среда» пройдет не только у театра кукол «Экият», но и на других площадках города.
(Город Казань KZN.RU, 13 августа). 15 августа в Казани пройдут мероприятия в рамках городского проекта «Культурная среда».
В 16.00 на площадке перед Татарским государственным театром кукол «Экият» для всех юных зрителей состоится увлекательное представление театра юного зрителя им. Г. Кариева под названием «В гостях у светофора». На сцене детям расскажут правила дорожного движения, правила поведения на улице. Также артисты театра расскажут, что такое дружба, семья, любовь к родному краю и близким людям.
В 17.00 здесь выступит струнное трио Казани «Злачное место». В программе ансамбля прозвучат шлягеры мировой классической музыки, кино, эстрады. Современная популярная музыка, поп, рок и, конечно же, многое другое. Музыка будет объявлена в фирменной манере «Злачного мест» —
Отметим, что с 15 августа проект «Культурная среда» стартует и на других площадках города. Так, с 17.00 в парке им. М. Горького, сквере им. Аксенова и парке «Сосновая роща» будет работать «Летняя читальня», будут организованы тематическая выставка «Живая классика М. Горького», буккросинг и
В сквере им. Аксенова в 17.00 состоится танцевальный флешмоб, а также
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В парке «Континент» в 17.00 в этот день пройдут мероприятия для детей: