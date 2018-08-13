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16:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Фестиваль воды, буккросиинг и народные танцы ждут казанцев в парках

15 августа городской проект «Культурная среда» пройдет не только у театра кукол «Экият», но и на других площадках города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 августа). 15 августа в Казани пройдут мероприятия в рамках городского проекта «Культурная среда».

В 16.00 на площадке перед Татарским государственным театром кукол «Экият» для всех юных зрителей состоится увлекательное представление театра юного зрителя им. Г. Кариева под названием «В гостях у светофора». На сцене детям расскажут правила дорожного движения, правила поведения на улице. Также артисты театра расскажут, что такое дружба, семья, любовь к родному краю и близким людям.

В 17.00 здесь выступит струнное трио Казани «Злачное место». В программе ансамбля прозвучат шлягеры мировой классической музыки, кино, эстрады. Современная популярная музыка, поп, рок и, конечно же, многое другое. Музыка будет объявлена в фирменной манере «Злачного мест» — интерактив-перфоманс. Уютная обстановка сквера перед театром кукол «Экият» в тандеме с оживленной музыкальной программой будут зарядом позитивной кремнии на всю грядущую неделю.

Отметим, что с 15 августа проект «Культурная среда» стартует и на других площадках города. Так, с 17.00 в парке им. М. Горького, сквере им. Аксенова и парке «Сосновая роща» будет работать «Летняя читальня», будут организованы тематическая выставка «Живая классика М. Горького», буккросинг и мастер-классы. Для гостей парка им. М. Горького и парка «Крылья Советов» подготовлена концертная программа.

В сквере им. Аксенова в 17.00 состоится танцевальный флешмоб, а также спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых. Желающих посетить оздоровительную гимнастику будут ждать в сквере «Дербышки» в 17.00.

В Горькинско-Ометьевском лесу в это же время можно будет посетить мастер-класс по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. А в парке «Сосновая роща» в 16.00 гостей будут ждать мастер-классы по народным танцам. В парке им. Урицкого состоится презентация творческих клубов и объединений КЦ «Московский» — подготовлены концертная программа, аниматоры и увлекательнейшие мастер-классы.

В парке «Континент» в 17.00 в этот день пройдут мероприятия для детей: шоу-программа «Фруктово-ягодный микс» и фестиваль воды. Всех пришедших ждут квесты, игры, конкурсы, пенное шоу, аква-атракционы, сообщили в Управлении культуры.

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