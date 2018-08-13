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18:43 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Странное поведение Дональда Трампа стало сюжетом книги

Каким предстанет президент США в новом издании.

Источник: AFP 2018

Во вторник, 14 августа, в продажу поступит новая скандальная книга о Дональде Трампе. Ее автор — бывшая помощница американского президента Омароса Маниголт-Ньюман.

В своей книге она называет Трампа расистом, сексистом и женоненавистником с нестабильной психикой.

Интрига в том, что, по словам Маниголт, шокирующие факты, о которых она пишет, подкрепляются аудиозаписями. Что содержится в книге? Подробности — у Альбины Хазеевой.

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Еще недавно Омароса Маниголт была одной из наиболее преданных сторонниц Дональда Трампа. Она даже называла себя «трампликанцем». С будущим президентом США Омароса познакомилась в середине нулевых, на съемках рейтингового реалити-шоу «Ученик». Миллиардер выступал там в роли великого бизнесмена-наставника, а девушка оказалась талантливым подмастерьем. Она проявила жесткий характер — позднее журнал TV Guide даже включил ее в список главных телезлодеев всех времен.

Прошло больше десяти лет, и Дональд Трамп позвал ее в свою команду, в январе прошлого года 42-летняя Маниголт стала директором по коммуникациям в управлении по связям с общественностью Белого дома, а в декабре ушла в отставку. Как говорилось сначала, по собственному желанию. Но потом появились слухи, что причиной стали разногласия Омаросы с новым главой аппарата Джоном Келли.

Теперь, перед выходом в свет своей книги, она обнародовала свою беседу с Келли, хотя вести такую запись в Белом доме было строго запрещено.

— Могу я задать пару вопросов? Знает ли президент о том, что происходит?

— Не надо, давайте не будем этим заниматься, это не подлежит обсуждению.

— Я не хочу обсуждать, я просто никогда не говорила с вами, генерал Келли, у меня не было такой возможности. Поэтому если речь идет о моем уходе, я хотела хотя бы иметь эту возможность, чтобы понять.

— В другой раз. Сейчас нам нужно обсудить другие серьезные вопросы, поэтому я закрываю эту тему.

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По данным телеканала ABC, юристы Белого дома изучают, каким образом они могут помешать дальнейшей публикации секретных записей, а американские СМИ вовсю обсуждают, стоит ли воспринимать будущую книгу Маниголт всерьез. В ней она утверждает, что Трамп оскорбительно обращался к афроамериканцам и якобы использовал слово «ниггер» (сама Омароса — афроамериканка). Он давал обидные прозвища и своим подчиненным, утверждает экс-помощница. Также, по ее словам, он вел себя странно. Маниголт рассказывает, что однажды увидела, как он жует и глотает листок бумаги, а на церемонии присяги миллиардер якобы хотел использовать не Библию, а свою собственную книгу «Искусство сделки».

Как рассказывала сама Омароса на реалити-шоу «Большой брат» после увольнения, президент совсем не в порядке.

«Мне казалось, что я должна служить своей стране, а не ему. Меня преследовали его твиты каждый день, и я все думала, что еще он напишет. Я пыталась стать тем человеком, который скажет: “Что вы делаете?” Но все люди вокруг него были против меня, они пытались не допускать меня к нему, говорили, чтобы он держался от меня подальше. Я бы хотела сказать, что это не мое дело, но я не могу, в Белом доме все плохо, и, да, нам всем есть, о чем беспокоиться».

В Белом доме книгу Маниголт назвали пронизанной враньем. Сам Трамп заявил, что его бывшая помощница — «просто ничтожество».

Вопрос в том, какие доказательства действительно есть в распоряжении автора, и не является ли публикация записей, сделанных тайно в Белом доме, нарушением закона, рассуждает политический аналитик CNN Эйприл Райан: «Она записывала все, что происходило вокруг, говоря, что это то, что мы все делаем, в том числе президент Соединенных Штатов, записываем людей. Но если эти записи действительно подлинные, а я думаю, что они заслуживают доверия, и они были сделаны в Овальном кабинете, ситуационной комнате и других помещениях Белого дома, это уже вопрос национальной безопасности».

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Омароса Маниголт говорит, что после увольнения из Белого дома невестка Трампа предлагала ей сделку — $15 тыс. ежемесячно в обмен на молчание о президенте и членах его семьи. Если это так, то Маниголт, видимо, посчитала, что может получить гораздо больше.

В этом году в свет вышла еще одна книга о Дональде Трампе — «Огонь и ярость» журналиста Майкла Вулфа. В ней он пишет, что миллиардер чувствует себя одиноко в Белом доме, не пользуется уважением среди сотрудников, не терпит советов и не обладает необходимыми способностями для того, чтобы быть президентом. Книга стала бестселлером в Соединенных Штатах.

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