Уроженец Иркутска вошел в состав нового отряда космонавтов

«10 августа 2018 года по результатам заседания межведомственной комиссии (МВК) объявлены результаты отбора кандидатов в отряд космонавтов 2017—2018 года. Названы восемь новых кандидатов, которые продолжат подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина для дальнейшего обеспечения российской космической пилотируемой программы», — сообщается на сайте ведомства.

К подаче документов допускались все желающие, но приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием. По данным Центра подготовки космонавтов, всего поступило 420 заявок. Новобранцам предстоит стать членами экипажа нового корабля «Федерация». Всем новичкам не больше 35 лет, они имеют высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, а также опыт работы и отличную физическую подготовку. В числе новобранцев уроженец Иркутска Сергей Микаев. Ранее он работал командиром авиационного звена в военной части Приморского края.