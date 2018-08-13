Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степаненко в юности уговорили стать «дамой легкого поведения»
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Сын депутата убил целую семью
Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Фигурки Овечкина ценой 14000 рублей раскупили за несколько часов
«Сделаем все, чтоб пройти далее». «Спартак» готовится рвать ПАОК
«Не представляла, что люди такие звери»: Вайкуле о речи про Крым
Поклонская вышла замуж: кто стал ее избранником
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Звездный дождь
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16:38 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Уроженец Иркутска вошел в состав нового отряда космонавтов

Роскосмос представил 8 новых российских космонавтов, поступивших в отряд по итогам полуторалетнего отбора.

Источник: Reuters

«10 августа 2018 года по результатам заседания межведомственной комиссии (МВК) объявлены результаты отбора кандидатов в отряд космонавтов 2017—2018 года. Названы восемь новых кандидатов, которые продолжат подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина для дальнейшего обеспечения российской космической пилотируемой программы», — сообщается на сайте ведомства.

К подаче документов допускались все желающие, но приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием. По данным Центра подготовки космонавтов, всего поступило 420 заявок. Новобранцам предстоит стать членами экипажа нового корабля «Федерация». Всем новичкам не больше 35 лет, они имеют высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, а также опыт работы и отличную физическую подготовку. В числе новобранцев уроженец Иркутска Сергей Микаев. Ранее он работал командиром авиационного звена в военной части Приморского края.

Все новости региона
Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Турции удар в спину
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Российские миллиардеры за день потеряли 4,1 миллиарда долларов
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Российские ученые разгадали тайну озонового слоя Это поможет решить экологические проблемы.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Не только Дакота: звездные семьи, распавшиеся из-за измен (фото) Кто из знаменитостей пережил предательство, но смог найти в себе силы и построить свою личную жизнь заново.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь